Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo l’avvocato Simone Pillon, legale della cosiddetta famiglia nel bosco, ci sarebbero incongruenze nei verbali dell’audizione dei tre bambini dello scorso luglio al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Differenze che emergerebbero dal confronto tra la registrazione audio e video e la trascrizione nei verbali, in cui le parole dei bambini sarebbero state in parte travisate, in particolare i riferimenti ai genitori.

Famiglia nel bosco, la denuncia di Pillon

Ci sarebbero delle incongruenze nei verbali dell’audizione protetta dei tre fratellini della famiglia del bosco che si è tenuta lo scorso 7 luglio al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. È quanto sostiene l’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori di Palmoli ai quali un anno fa è stata sospesa la potestà genitoriale sui tre figli.

Nel corso della puntata del 17 novembre di Cinque minuti, la striscia informativa di Bruno Vespa su Rai1, Pillon ha detto che le parole pronunciate dai bambini sarebbero state in parte travisate nella trascrizione dei verbali.

ANSA

Incongruenze nei verbali dei bambini

Le incongruenze emergerebbero dal confronto tra il verbale riassuntivo e la registrazione audio e video dell’audizione. Ad esempio, ha detto Pillon, “i bambini dicono ‘ci mancano soprattutto la mamma e il papà’, invece nel verbale riassuntivo c’è scritto ‘ci mancano gli animali, la Casa del Bosco e anche i genitori’ come se fossero l’ultima cosa. Loro hanno detto che gli mancano gli animali, ma hanno detto ‘ma soprattutto i genitori’ e questo è scomparso”.

Sulla scuola, ha aggiunto Pillon, i bambini hanno detto “non vogliamo andare a scuola”, ma poi, spinti da più domande, quando viene chiesto loro “non vi piacerebbe andare a scuola e poi tornare a casa come tutti i bambini?”, i fratellini rispondono “vabbè, se queste sono le condizioni”.

Pillon: “Procedure inadeguate”

Secondo l’avvocato “questo è un sistema che sta dimostrando di non essere in grado di gestire situazioni come questa, perché ora sono realizzate tutte le circostanze per cui era stato disposto l’allontanamento, quindi i bambini dovrebbero tornare a casa, perché vanno a scuola, c’è una casa, i genitori stanno facendo un percorso di sostegno”.

“Però ancora non abbiamo un ritorno definitivo – continua – i bambini devono continuamente fare avanti e indietro, nel weekend, più due giorni infrasettimanali di cui uno con i genitori nella casa e l’altro avanti e indietro”.

Ospite a Porta a Porta, Pillon ha poi detto che in Italia ci sono delle procedure “inadeguate”: ad esempio, ha spiegato, perché non si tiene conto della trascrizione integrale invece di quella riassuntiva, “che per forza di cose non è mai fedele” ma che è poi quella che viene usata per prendere le decisioni.

L’audizione protetta dei bambini

Anche i consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, contestano la trascrizione dell’audizione protetta dei bambini ma anche la modalità stessa con cui sono stati ascoltati i tre fratellini.

Come riporta Il Messaggero, nelle loro osservazioni depositate al tribunale i consulenti affermano che nei verbali mancherebbe “l’esplorazione del vissuto emotivo dei bimbi durante la separazione dai genitori, si parlerebbe molto di come stanno in comunità, ma si indagherebbe ‘poco e tardi’ su come vivono il distacco da casa”.

Secondo Cantelmi e Aiello l’audizione “non renderebbe conto realmente della posizione dei minori, soprattutto delle perplessità sulla scuola pubblica alla quale sono stati iscritti”, e mancherebbe anche un approfondimento dei desideri espressi dai bambini, come quello di voler “vivere in libertà a casa nostra”.