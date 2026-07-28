Famiglia nel bosco, Pillon "ottimista" sul ricongiungimento tra Nathan, Catherine e i figli: ore di attesa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si attende a giorni la decisione dei giudici del Tribunale dei Minori de L’Aquila, chiamati a sentenziare sul caso della famiglia nel bosco. Saranno i magistrati, analizzando la documentazione raccolta nei mesi scorsi, a stabilire se vi siano o meno le condizioni necessarie a un ricongiungimento tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i figli che si trovano attualmente in una casa famiglia di Vasto. L’avvocato Simone Pillon si dimostra fiducioso.

L’avvocato Simone Pillon è fiducioso

In attesa della sentenza, il legale Simone Pillon, rappresentante di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha rilasciato una dichiarazione alla trasmissione Rai 1mattina News.

“Il Tribunale per i minorenni sta prendendo il tempo necessario per la decisione. – ha affermato –È normale che vogliano esaminare con cura la corposa documentazione prodotta”.

ANSA

Il legale è soddisfatto del lavoro svolto fin qui: “Riteniamo di aver fornito a chi deve decidere tutti gli elementi necessari”.

Secondo Pillon il contesto è atto a “rimandare in tranquillità e sicurezza i bambini a casa” e si dichiara “fiducioso e ottimista” che ciò accada presto.

Il gesto di Nathan e Catherine per riavere i figli

Nonostante le remore iniziali, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno soddisfatto le richieste degli assistenti sociali sui temi di scolarizzazione, igiene e vaccinazioni.

La coppia sarebbe anche pronta a trasferirsi coi figli in una nuova abitazione, attualmente in costruzione ma pronta a breve.

Nel frattempo, ha rivelato l’inviato de La Vita in Diretta Alessandro Filippelli, importanti modifiche sono state effettuate anche alla casa nel bosco di Tremoli.

Il vecchio casolare è stato circondato da una cordicina e da un canneto, atti a delimitarne la proprietà.

L’abitazione è diventata così oscura e inaccessibile da fuori. Un gesto che, in attesa del rientro dei bambini, sembrerebbe avere l’obiettivo di tenere fuori estranei e giornalisti.

La decisione sulla famiglia nel bosco

La decisione dei giudici del Tribunale dei Minori de L’Aquila sarebbe dovuta giungere lo scorso 23 luglio. È in ritardo, ma si attende entro fine mese.

I magistrati si sono riuniti in Camera di Consiglio e la scelta potrebbe ormai essere imminente. Per Trevallion e Birmingham sono ore di attesa.

A otto mesi dal trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto, si valuta la sicurezza di un loro possibile rientro a casa.

I giudici stanno mettendo a confronto le due opposte perizie: quella dell’accusa, contraria a un ricongiungimento; e quella della difesa, secondo cui un ricongiugimento sarebbe salutare per i minori coinvolti nel caso.