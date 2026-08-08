Famiglia nel bosco, Pillon presenta sollecito per il ricongiungimento: "Decidere quanto prima"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Seppur in maniera minore, il caso della famiglia nel bosco fa ancora parlare di sé. E non è ancora concluso, perché in ballo c’è ancora il tanto discusso tema del ricongiungimento, per il quale è atteso il pronunciamento del Tribunale dei minori dell’Aquila. C’è ancora da attendere, ma la famiglia è impaziente e tramite il proprio legale, Simone Pillon, ha presentato un sollecito affinché la decisione venga presa “quanto prima” e soprattutto “prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

Famiglia nel bosco in attesa del ricongiungimento

La richiesta del ritorno dei tre figli con Catherine Birmingham e Nathan Trevallion è stata presentata “oltre un mese e mezzo fa”, ha ricordato l’avvocato Pillon. Da allora, però, non è arrivata alcuna novità.

Un silenzio che dapprima è stato accettato dalla famiglia, ma che ora non è più sopportato.

ANSA

E l’appello appare ora ancor più chiaro: “I giudici minorili decidano quanto prima“.

La richiesta di sollecito presentata da Pillon

L’avvocato di Nathan e Catherine, l’ex senatore della Lega Simone Pillon, ha infatti presentato un sollecito al Tribunale dei minori dell’Aquila per chiedere di decidere quanto prima sulla richiesta di ricongiungimento dei bambini con i loro genitori.

Alla base della richiesta c’è la posizione presa dalla Corte di Strasburgo che ha ribadito “il diritto dei bambini a poter godere di congrui periodi di vacanza con i loro genitori” e soprattutto “l’indicazione di un immediato rientro, ben prima dell’inizio dell’anno scolastico, per poter avviare una ‘routine familiare conciliante’ come richiesto dagli esperti clinici del servizio pubblico”.

L’appello per il ricongiungimento

Come riferito da ANSA, l’augurio di Pillon è che una decisione possa arrivare a stretto giro, nonostante i ritardi tipici del periodo estivo.

“Un’ulteriore permanenza in casa famiglia, sia pure a causa dei tempi tecnici della decisione, sarebbe del tutto disfunzionale e potrebbe avere serie ripercussioni sui minori”, ha detto l’avvocato.

Il legale si è comunque detto speranzoso: “Siamo certi che anche il Tribunale condivida tali preoccupazioni e, per questa ragione, pur comprendendo la situazione degli uffici, abbiamo ritenuto dovere della difesa sollecitare rispettosamente un’urgente decisione favorevole in merito”.

Il boom di turisti per la casa nel bosco

Intanto, a sorpresa, la casa nel bosco è stata presa d’assedio dai curiosi.

L’abitazione di Palmoli, infatti, è diventata meta di turismo, come riferito dal sindaco Giuseppe Masciulli al quotidiano Il Centro: “Tutti vogliono vedere la casa nel bosco. Qualcuno è arrivato anche munito di droni per poter riprendere la zona dall’alto e ho dovuto mandare la polizia locale”.