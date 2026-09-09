Famiglia nel bosco, Pillon spiega il piano del Tribunale dagli incontri protetti ai weekend coi genitori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’avvocato Simone Pillon, legale dei coniugi Catherine e Nathan, è intervenuto al programma Ore 11 per aggiornare sulla vicenda dei figli della “famiglia nel bosco”. Nonostante le critiche per i tempi burocratici dopo l‘ordinanza del Tribunale per i minorenni, la difesa sta collaborando con i servizi sociali per organizzare il rientro periodico dei minori a Palmoli. Nel frattempo, per il 10 settembre è previsto il deposito del reclamo in Corte d’Appello per chiedere una revisione del provvedimento.

Aggiornamenti sul caso della “famiglia nel bosco”.

A Ore 11 è intervenuto l’avvocato di Catherine e Nathan, Simone Pillon, per fare il punto della situazione. Il legale si dice dispiaciuto del fatto che l’incontro si svolga solo a 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni: “A nostro modo di vedere è tempo prezioso che è stato tolto ai bambini, che non vedono l’ora di tornare a casa anche solo per poche ore”.

Chiedono, prosegue, che i tempi della burocrazia siano per l’avvenire ridotti al minimo, “non perché qualcosa sia dovuto, ma nel superiore interesse dei minori“.

ANSA

Sulla convocazione aggiunge: “Lavoreremo e collaboreremo con tutti per una soluzione condivisa che consenta di applicare l’ordinanza garantendo il minor disagio possibile per i figli”.

L’organizzazione per i bambini

Pillon fa sapere che hanno ricevuto importanti rassicurazioni sugli orari scolastici, “che sembrano essere compatibili con gli incontri pomeridiani” e lascerebbero liberi i fine settimana per consentire ai bambini di tornare a casa.

Per quanto riguarda la scuola, fa sapere che chiederanno l’applicazione alla lettera delle modalità di inserimento scolastico dettagliate dal Servizio di neuropsichiatria infantile.

L’obiettivo è cercare di limitare, per quanto possibile, lo stress dei bambini e proteggerli dalle prevedibili attenzioni e curiosità.

Il fronte giudiziario

Sul fronte giudiziario, l’avvocato della famiglia fa sapere che per il 10 settembre sarà depositato l’atto di reclamo per chiedere alla Corte d’Appello “una profonda rivisitazione dell’ordinanza in vigore, con particolare riferimento a due aspetti: uno sulle omissioni relative allo stato di salute dei bambini e l’altro sul rispetto dei diritti costituzionali della famiglia”. Quindi se da un lato si accetta la proposta del tribunale, perché non si può fare altrimenti – dice Pillon- sul fronte giudiziario si tenta la via della rivisitazione.

L’aspettativa è quella della piena collaborazione: “Spero non ci sia una parte contro l’altra, ma un tavolo rotondo”. Pillon spera proprio di ricevere uno schema con i giorni previsti per il rientro a Palmoli e i weekend da trascorrere con i genitori, in alternanza con la struttura.

Il tribunale ha infatti previsto che in diversi fine settimana, dopo una prima fase di assestamento, i bambini possano tornare a dormire nella casa con i genitori.