Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simone Pillon, avvocato dei genitori della famiglia nel bosco di Palmoli, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha rivelato che un’assistente sociale che segue il caso sarebbe stata sospesa per 70 giorni per “numerose violazioni del codice deontologico”. Il legale ha commentato: “Per i genitori è motivo di speranza”. E ha aggiunto: “Ora tocca al Tribunale prenderne atto e decidere il rientro definitivo dei bambini nella loro famiglia”.

L’annuncio e l’appello di Simone Pillon

In una nota, Simone Pillon ha annunciato: “Apprendiamo che una delle assistenti sociali che seguono il caso della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli sarebbe stata sanzionata dal Consiglio di disciplina con 70 giorni di sospensione per le numerose violazioni del codice deontologico perpetrate nel caso Trevallion-Birmingham”.

Il legale ha poi aggiunto: “Sarebbe stato riconosciuto che le sue condotte avrebbero causato ‘grave nocumento’“.

L’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ha commentato così la novità sulla sospensione dell’assistente sociale: “Ciò conferma, nel peggiore dei modi, quanto sostenuto dalla presente difesa e dalle precedenti, e cioè che le informazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive, e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di un’interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi”.

Secondo Simone Pillon, tale narrazione “prosegue purtroppo ancora oggi in alcune relazioni”.

L’avvocato Simone Pillon ha lanciato anche un appello: “Si auspica che l’intervenuta sanzione dell’Ordine degli assistenti sociali consigli una maggior apertura degli operatori nei riguardi della famiglia, posta fino a oggi sul banco degli imputati, ponga finalmente sotto una luce diversa la vicenda e consigli la decisione di un immediato rientro dei bambini”.

Il legale ha spiegato che, per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, “è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi”.

La chiosa della nota diffusa da Simone Pillon: “Adesso tocca al Tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini nella loro famiglia“.

Chi è l’assistente sociale sospesa

Stando a quanto riferito da LaPresse, l’assistente sociale del caso della famiglia nel bosco sospesa per 70 giorni sarebbe Veruska D’Angelo, di 44 anni.

La decisione è stata presa dal Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo. Il procedimento era stato avviato in seguito a due segnalazioni, pervenute il 22 gennaio scorso dalla presidente dell’Ordine, Francesca D’Atri, e il 29 gennaio dagli ex legali dei genitori della famiglia nel bosco di Palmoli, Marco Femminella e Danila Solinas.

Tra le contestazioni figurano le presunte violazioni dei principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa.

Il commento della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Marina Terragni, attuale Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha commentato sui social network la notizia diffusa dall’avvocato Simone Pillon.

Su Facebook ha scritto: “Si era perfino rifiutata di incontrarmi“.