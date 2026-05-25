Famiglia nel bosco, Pillon svela le tempistiche sulla decisione: "Nessuna decisione fino a fine giugno"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da qualche giorno Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della “famiglia nel bosco“, si trovano nella casa di Palmoli offerta dal Comune e sperano di poter presto riabbracciare i tre figli, che vivono da mesi in una casa famiglia di Vasto. Bisogna però attendere i tempi tecnici della giustizia, come spiega il loro nuovo avvocato, Simone Pillon, secondo cui non ci sarà una decisione in merito prima della fine di giugno.

Famiglia nel bosco, le tempistiche sulla decisione

Intervistato dal programma Fuori dal Coro di Rete 4, Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, ha detto che la moglie Catherine è pronta a collaborare per poter riavere a breve i tre figli.

Da qualche giorno la coppia si è stabilita nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli, in attesa che venga ristrutturato il casolare dove vivevano.

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La decisione in merito del tribunale dei minorenni dell’Aquila però non è attesa a breve.

“Purtroppo ci sono i tempi tecnici della giustizia che sono sempre molto più lunghi dei tempi della realtà”, spiega il loro nuovo avvocato, Simone Pillon, ospite del programma condotto da Mario Giordano.

E questo, aggiunge, “stride moltissimo soprattutto in casi come questo in cui ci sono coinvolti bambini in tenerissima età”.

L’avvocato Pillon: “Nessuna decisione prima di fine giugno”

L’avvocato spiega che sta lavorando affinché si arrivi a riportare i bimbi a casa il prima possibile.

Ma, sottolinea, “realisticamente non ci sarà una decisione del giudice prima del deposito della consulenza tecnica, quindi sostanzialmente fine giugno“.

Secondo Pillon non ci sono particolari impedimenti al ricongiungimento familiare, “nelle ultime due settimane addirittura abbiamo anticipato le prevedibili richieste del Tribunale”.

Da parte dei genitori “c’è sempre stata una collaborazione che adesso è piena, quindi ci aspettiamo che lo stesso avvenga anche da parte della giustizia”.

L’errore alla base della vicenda secondo Pillon

Nei giorni scorsi l’avvocato Simone Pillon ha presentato un documento redatto dai consulenti di parte che punta a smontare la perizia sullo stato di bimbi e genitori del consulente tecnico del tribunale.

Secondo Pillon l’errore più grave, alla base di tutta la vicenda, è stato il confondere un modello di vita “che non è quello normale della maggior parte delle famiglie” con il “dire sono incapaci di essere genitori”.

Inoltre non è stato fatto un “bilanciamento tra quelle che avrebbero potuto essere le gravi conseguenze di un collocamento dei bambini fuori famiglia, e invece le criticità che erano state riscontrate”.

“A nessun medico verrebbe mai in mente di curare un’influenza con la chemioterapia”, argomenta.

In questo caso è stato applicato “un rimedio, che è quello del collocamento extra familiare, che normalmente dovrebbe essere impiegato solo in casi limite“, quando ci siano casi di maltrattamenti e violenze.