Famiglia nel bosco, polemica del sindaco di Palmoli sull'incontro saltato: "Potevano, non c'erano problemi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il sindaco di Palmoli torna a parlare della famiglia nel bosco e della tensione per l’incontro saltato con gli assistenti sociali. Inoltre, Giuseppe Masciulli ha spiegato il motivo per cui i bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti nella scuola di Palmoli e non di Vasto per l’anno didattico in corso. Il primo cittadino non ha risparmiato critiche alle assistenti sociali.

Famiglia nel bosco, le parole del sindaco di Palmoli

Secondo Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, l’incontro nella casa messa a disposizione dal Comune è saltato per motivi “pretestuosi”. Intervistato dal programma Mediaset “Dentro la notizia”, Masciulli ha detto che “le delegate dei servizi sociali ci hanno fatto sapere che non si sentivano sicure per la presenza dei giornalisti”.

Poco dopo, ha precisato il sindaco, i giornalisti sono stati fatti allontanare a circa 500 metri dalla casa, ma l’incontro tra la famiglia nel bosco e gli assistenti sociali non si è tenuto ugualmente.

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Perché i bambini hanno scelto la scuola di Palmoli

L’incontro si è poi tenuto in ospedale, ma secondo Masciulli si poteva tenere benissimo nella casa messa a disposizione dal Comune. La risposta delle assistenti sociali non è tardata ad arrivare. Tramite un avvocato, hanno fatto sapere che lo spostamento è stato deciso per non rischiare di traumatizzare i bambini con la presenza di numerosi giornalisti.

Per quanto riguarda invece la scelta della scuola, il sindaco ha spiegato che i bambini hanno scelto Palmoli perché “più adatta per il loro inserimento essendo una scuola con classi di massimo 10 alunni” e perché “conoscevano alcuni degli insegnanti già dal periodo della home schooling”.

Come per gli altri studenti abruzzesi oggi, mercoledì 16 settembre, è suonata la prima campanella anche i bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco”, che da oltre dieci mesi vivono in una struttura protetta a Vasto.

Famiglia nel bosco, Cantelmi critica la decisione dei servizi sociali

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della famiglia nel bosco, ha criticato la decisione dei servizi sociali di rinviare l’incontro tra i bambini e i genitori nella nuova casa di Palmoli.

Secondo lo specialista, il servizio sociale era stato informato in anticipo della possibile presenza di giornalisti, ma non avrebbe dato seguito alle comunicazioni. Cantelmi ha respinto anche l’ipotesi che il rinvio fosse legato al comportamento della famiglia e ha parlato di una decisione unilaterale e discutibile. Nonostante lo sgombero dell’area, il rientro sarebbe stato ritenuto comunque rischioso per il clamore mediatico.

I bambini, dopo circa 40 minuti di viaggio e mezz’ora di attesa in auto, sono stati accompagnati in un’altra sede, dove hanno incontrato brevemente i genitori prima di essere riportati a Vasto. Per Cantelmi, la lunga attesa avrebbe potuto provocare nei bambini maggiore disagio rispetto ai rischi paventati. Anche il conduttore Milo Infante ha criticato i servizi sociali per l’incontro saltato.