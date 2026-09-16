Famiglia nel bosco, polemica di Pillon sul primo giorno di scuola dei bambini: "Perché non è stato annullato?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon, ha criticato la scelta dei servizi sociali di permettere l’arrivo a scuola dei minori in leggero ritardo e da un ingresso secondario. “Ci si chiede come mai la presenza della stampa sia stata usata ieri per annullare il rientro a casa dei piccoli, mentre l’ingresso a scuola oggi, a parità di condizioni, non sia stato annullato”, ha dichiarato. Sulla scia della giornata di ieri, si trovano d’accordo anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, e lo psichiatra Tonino Cantelmi, che commentano la disorganizzazione e l’assenza di interesse per il benessere dei minori in simili scelte.

Pillon e la polemica sulla scuola

Simone Pillon, avvocato della cosiddetta “famiglia nel bosco”, dopo la prima giornata di scuola dei tre figli di Nathan e Catherine, ha sollevato la questione dei minori sottoposti all’attenzione dei giornalisti. A partire da quanto accaduto nella giornata di incontro con i genitori, Pillon si domanda come sia possibile che la presenza della stampa sia stata “usata” dai servizi sociali per annullare il rientro a casa dei minori, mentre l’ingresso a scuola, a parità di condizioni, non sia stato annullato.

Lo svolgimento del primo giorno di scuola è stato descritto come critico o comunque insoddisfacente da chi segue la famiglia da tempo, come lo psichiatra Cantelmi. Secondo quanto si apprende, infatti, i bambini sono entrati da un ingresso secondario, lo stesso scelto per l’uscita, in leggero ritardo rispetto ai compagni.

Milo Infante, raccontando il primo giorno, è stato commentato: “Se c’era una cosa di cui avevi paura da piccolo era l’attenzione. Ti fanno entrare per ultimo in una scuola e ti chiedi ‘perché?’, e poi tutti ti guardano: sei il bambino diverso perché non sei accompagnato dai genitori ma da persone che non sono della famiglia. Io avrei cercato la normalità, ma forse sbaglio”.

Il “pasticcio”

Il riferimento di Pillon e degli altri soggetti interessati è alla giornata di incontro con i genitori nella nuova casa a Palmoli. Quello che è accaduto è che è stato rinviato all’ultimo il momento previsto tra i bambini e i genitori nella nuova abitazione, dove erano stati portati anche i due cani molto legati ai piccoli, che questi ultimi non vedevano l’ora di rivedere.

Il primo a essere molto critico è stato proprio il sindaco di Palmoli, che, dopo essere stato informato della possibile presenza dei giornalisti, si era adoperato affinché non si potessero avvicinare. Anche la madre dei minori aveva chiesto il rispetto della privacy per un momento così delicato.

Gli assistenti sociali, pur con le nuove misure di sicurezza predisposte dal Comune, hanno comunque scelto di spostare l’incontro in un’area protetta, non facendo vedere loro la nuova abitazione e non facendo incontrare i minori con i propri animali.

La critica di Cantelmi

Molto critico lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della “famiglia nel bosco”. Dopo il rinvio dell’incontro tra i bambini e i genitori ha sottolineato la necessità di porre fine alla criminalizzazione dei genitori: “Non è certo colpa loro se l’incontro non è avvenuto”, ha dichiarato.

L’ANSA riporta altre parole dello specialista, che contesta il rinvio determinato dalla presenza dei giornalisti nei pressi dell’abitazione. Secondo la sua ricostruzione, i servizi sociali erano stati informati tramite una pec alla quale però nessuno ha risposto. Il sindaco avrebbe comunque fatto sgomberare l’area, per cui il rientro nell’abitazione sarebbe potuto avvenire senza clamore mediatico.

I bambini sono stati quindi trasportati per i 40 minuti necessari al viaggio verso la nuova casa e hanno poi dovuto attendere 30 minuti prima di essere accompagnati in un altro luogo per l’incontro con i genitori. Tutto prima di tornare a Vasto in quella che è stata, dice lo psichiatra, un’odissea di tre ore e mezza. “Questi bambini hanno bisogno dell’amore dei loro genitori e che venga messo al primo posto il loro vero benessere: ritornare a casa”, ha aggiunto.