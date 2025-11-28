Famiglia nel bosco, possibile svolta per il trasferimento in una nuova casa a Palmoli e il ritorno dei bambini

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il signor Armando ha offerto una casa per poter far ricongiungere Nathan e Catherine con i loro tre figli. Quella che è stata ribattezzata “la famiglia nel bosco” è al centro del caso che ha portato all’allontanamento dei tre minori dai genitori e dal rudere in cui vivevano a Palmoli, in Abruzzo. Le immagini dell’abitazione sono state trasmesse a Dentro la notizia, programma condotto da Gianluigi Nuzzi.

L’offerta della casa alla famiglia nel bosco

Il Tribunale dei Minorenni de L’Aquila ha deciso il temporaneo allontanamento dei minori dai genitori e dall’abitazione nel bosco in cui vivevano.

Ma una possibile svolta sul caso potrebbe avvenire se la famiglia accetterà di trasferirsi nella casa offerta dal signor Armando e dalla figlia. L’uomo, intervistato da Dentro la notizia, ha detto che a Nathan è piaciuto tutto quello che vedeva.

ANSA

Il rudere in cui vive la famiglia nel bosco di Palmoli

“Ho fatto trovare i camini accesi. Credo che prenderanno la casa provvisoriamente – ha spiegato Armando – mentre farà i lavori nella sua. Io sono ottimista che venga qui. Anche perché l’obiettivo è quello di far tornare i bambini con loro. Per quanto riguarda gli animali, gli ho fatto vedere la stalla, ma ha detto che andrà avanti e indietro. Gli è piaciuto tutto”.

La conferma del sindaco

La casa offerta da Armando era di proprietà della madre e, generalmente, veniva messa in affitto ai turisti. Si trova proprio nel cuore della campagna di Palmoli. È una villetta circondata dal verde.

A confermare che la soluzione sembra aver convinto Nathan è stato anche il sindaco del paese in provincia di Chieti, Giuseppe Masciulli: “Nathan ha avuto avuto una buona impressione perché è una soluzione che si trova in mezzo al bosco, con panorama medioevale, in una zona silenziosa nella campagna di Palmoli”.

L’offerta del Comune di Palmoli

Un’altra casa gratis alla famiglia è stata offerta dal Comune, ma era stata inizialmente rifiutata dai genitori.

A Dentro la notizia, il sindaco di Palmoli ha precisato di aver parlato con i nuovi avvocati della famiglia.

“Mi hanno chiesto di mantenere valida la proposta della casa offerta da noi – ha spiegato – per valutarla meglio. Ho percepito una linea di collaborazione con i magistrati, la volontà di adempiere a tutte le criticità evidenziate nell’ordinanza del giudice. È pur vero che i tempi sono stretti”.