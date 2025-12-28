Famiglia nel bosco, preoccupazione in comunità per i gesti di autolesionismo di uno dei figli

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Cresce la preoccupazione nella comunità che accoglie i figli della famiglia nel bosco di Palmoli. Secondo le più recenti informazioni, la madre sarebbe restia a collaborare con gli assistenti sociali, mentre uno dei figli avrebbe messo in atto gesti di autolesionismo. Sono però emerse nuove foto che smentirebbero l’avversione totale della famiglia alla vita moderna.

Famiglia nel bosco, nuova preoccupazione in comunità

Continua a far discutere il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, con nuovi dettagli che provengono dalla comunità dove i figli di Nathan e Catherine Trevallion sono stati trasferiti.

Secondo quanto riportato dal Corriere, la madre dei tre bambini cercherebbe di imporre i propri orari e la sua filosofia di vita anche in casa famiglia.

Il casolare di Palmoli dove viveva la famiglia nel bosco

La donna, inoltre, sembrerebbe mostrare una certa resistenza nel collaborare con i servizi sociali. La 45enne ha però respinto con fermezza l’accusa di imporre ai figli la sveglia alle 6 del mattino.

Secondo la versione fornita da Catherine, sebbene lei mantenga l’abitudine di alzarsi presto, non avrebbe mai forzato i bambini a fare lo stesso. Al contrario, avrebbe semplicemente vigilato affinché il loro eventuale risveglio non recasse disturbo agli altri ospiti della casa famiglia.

I gesti di autolesionismo di uno dei figli

Ma le informazioni che arrivano dalla comunità dove la madre e i tre figli della famiglia nel bosco si trovano attualmente e che destano maggiore preoccupazione sono ben altre.

Uno dei figli, la bambina più grande, avrebbe presentato nei giorni scorsi dei gesti di autolesionismo. La piccola, infatti, si sarebbe autoprovocata dei graffi e delle ferite alle braccia.

I gemellini, invece, presenterebbero afte alla bocca.

Le nuove prove fotografiche

Il Corriere ha inoltre segnalato che sarebbero emerse nuove prove fotografiche in favore della famiglia nel bosco, prove che potrebbero dimostrare come i genitori dei piccoli non fossero totalmente avversi alla vita moderna.

Sono infatti emerse delle foto che ritraggono i bambini al centro commerciale, mentre giocavano con delle amichette e utilizzavano macchinine giocattolo e scivoli.

I bambini, negli scatti, utilizzavano inoltre cucchiaini di plastica per mangiare il gelato: segno che la famiglia, in realtà, non era totalmente avversa al mondo contemporaneo.