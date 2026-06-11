Famiglia nel bosco, prima buona notizia per Catherine e gli incontri coi figli: "Due giorni a settimana"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel caso della cosiddetta famiglia nel bosco c’è una prima buona notizia per Catherine Birmingham: la madre potrà incontrare i suoi tre figli due giorni a settimana e non solo una, come previsto invece fino a questo momento. Lo ha annunciato l’avvocato Simone Pillon, dopo un incontro tra i genitori Catherine e Nathan, la tutrice e la direttrice della casa famiglia dove vivono i bimbi.

L’annuncio di Pillon, avvocato della famiglia nel bosco

Simone Pillon, avvocato della famiglia nel bosco, ha reso noto che nella giornata di mercoledì 10 giugno è andato in scena un incontro con i suoi assistiti Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, a cui hanno partecipato anche la tutrice e la direttrice della casa famiglia dove attualmente vivono i loro tre figli.

Il legale, in alcune dichiarazioni riportate da ANSA, ha riferito che “il clima è stato franco e costruttivo, con l’obiettivo di superare le incomprensioni e di lavorare nell’interesse dei minori”.

Nell’incontro, ha annunciato Simone Pillon, è stato “ottenuto un immediato incremento dei tempi di incontro madre-figli, passati da un giorno a due a settimana, fermi restando gli incontri quotidiani col padre”.

L’avvocato ha tenuto a ringraziare personalmente “le operatrici del Servizio, la direttrice della casa famiglia e la collega della tutela per la disponibilità dimostrata”.

Infine Pillon ha aggiunto: “Riteniamo si tratti di un passo importante nella direzione del rientro e sono sicuro che i bambini ne trarranno un grande beneficio”.

ANSA

La previsione dell’avvocato della famiglia nel bosco

Nella giornata di mercoledì 10 giugno, lo stesso avvocato Simone Pillon aveva annunciato: “Entro pochi giorni depositeremo un’istanza, chiedendo anche un’udienza, per poter essere sentiti dal Tribunale dei minori dell’Aquila e presentare le istanze dei genitori”.

Il legale aveva aggiunto: “Ho visto che il Tribunale, normalmente, non ha tempi particolarmente lunghi. Penso di poter dire che entro la fine di giugno dovremmo avere qualche decisione“.

Ancora Pillon: “Per tre volte la Ctu scrive che è opportuno un precoce e auspicabile rientro a casa dei minori e, su questo punto, concordiamo completamente. Pensiamo che sia giunto il momento di riportare i bambini a casa il prima possibile”.

Il chiarimento di Pillon sull’iscrizione dei bimbi a scuola

In merito all’iscrizione dei figli della famiglia nel bosco a scuola in vista del prossimo anno scolastico (una delle criticità sollevate dai giudici), l’avvocato Simone Pillon ha detto: “Vogliamo approfondire l’argomento senza alcuno steccato con gli operatori, con la tutela, la curatela e il servizio sociale.

Il legale ha dichiarato ancora: “La famiglia conserva una propria idea, senza che questa debba diventare per forza oggetto di divisione. Ci sono da una parte delle esigenze che sono state rappresentate e che hanno un loro senso e dall’altra c’è un diritto-dovere dei genitori previsto dalla Costituzione”.

Pillon ha poi concluso: “Penso che si possa trovare realisticamente una soluzione che rispetti i diritti dei bambini alla relazione, alla socializzazione e i diritti dei genitori”.

Famiglia nel bosco, le dichiarazioni della ministra Roccella

Nella mattinata di giovedì 11 giugno, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, al termine di una visita alla casa famiglia di Vasto dove sono ospitati i bimbi della famiglia nel bosco, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “Vogliamo ricreare un clima di fiducia nel confronti del sistema affido”.

Ancora Roccella: “Negli ultimi tempi, anche intorno al caso dei bambini Trevallion, ma non solo, è molto cresciuto un clima di sfiducia nei confronti del sistema affido che, invece, è un sistema importante per la tutela dei minori”.