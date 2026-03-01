Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, "Il nostro futuro è altrove in Europa": l’annuncio in tv

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La cosiddetta “famiglia nel bosco” è esasperata e vuole lasciare l’Italia. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno rilasciato un’intervista alla tv australiana per annunciare la loro decisione: “Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa“. Ma prima di poter mettere in atto la loro intenzione, i due dovranno nuovamente ottenere la potestà genitoriale.

La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia

“Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno… ma non ci restituiscono i nostri figli. Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani?”, hanno detto.

“Purtroppo il governo australiano ci ha abbandonato: non vogliono avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa”, hanno promesso.

La decisione arriva dopo mesi di scontri con le istituzioni, il trasferimento dei tre bambini in una struttura protetta, le feste separate, perizie psicologiche e l’attenzione pressante dei media.

Ma, come detto, resta da verificare se il progetto di trasferimento fuori dall’Italia sia concretamente possibile, quali possano essere i tempi e quale procedura debba essere seguita, dal momento che alla coppia è stata sospesa la potestà genitoriale. Il percorso sembra complesso.

Famiglia nel bosco contro psicologa

Nelle ultime settimane la difesa e i consulenti di parte avevano segnalato il caso di una psicologa chiamata a pronunciarsi sulla capacità dei due genitori di accudire i figli. La specialista, sui suoi social, aveva pubblicato commenti critici nei confronti della coppia anglo-australiana.

E i vertici della casa famiglia di Vasto hanno trasmesso al Tribunale dei Minori dell’Aquila una relazione sulle difficoltà sorte nell’accoglienza dei tre bambini e di Catherine Birmingham, ospitati nella struttura ormai da oltre tre mesi. La donna si è detta preoccupata per quella che ha definito una trasformazione in atto dei propri figli, che vede “traumatizzati“.

Il Corriere della Sera attribuisce poi a Catherine una violazione delle regole della casa famiglia: la donna avrebbe accolto i bambini nella propria stanza in violazione del divieto che prescrive spazi separati.

Il quotidiano riporta una considerazione dello psichiatra che assiste la donna, che è esasperata: “Occorre ricongiungere questa famiglia pur sotto la supervisione del Tribunale”.

Si attende la decisione del Tribunale dei Minori

Nei prossimi giorni il Tribunale dei Minori sarà chiamato a pronunciarsi su varie istanze depositate dalla difesa, a partire da quella sul ricongiungimento. La richiesta è stata sollecitata dopo che la Asl locale, visitati i bambini, aveva rimarcato sofferenza e disagio, oltre all’affiatamento con i genitori.

Sullo sfondo del braccio di ferro fra Catherine Birmingham e Nathan Trevallion con le istituzioni italiane, resta il loro annuncio di voler lasciare il Paese. Annuncio che, allo stato attuale, sembra però difficile da concretizzare.