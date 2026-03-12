Famiglia nel bosco pronta a trasferirsi nel B&B offerto da Armando Carusi, attesa per il ricongiungimento

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La famiglia nel bosco sarebbe pronta a cambiare casa. I coniugi Trevallion avrebbero accettato di lasciare il loro casolare del bosco di Palmoli, dove Catherine Birmingham è tornata dopo l’allontanamento dalla struttura di Vasto dove viveva con i figli. Il marito Nathan è tornato a visitare il B&B che da tempo era stato offerto loro in comodato d’uso dal ristoratore di Ortona Armando Carusi.

La visita al B&b offerto alla famiglia nel bosco

A darne notizia è stato lo stesso ristoratore, raccontando la visita di Nathan Trevallion insieme al sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli nell’abitazione, non lontano dal casolare della famiglia nel bosco di Palmoli.

Il papà dei tre bambini era già andato a vedere il B&b a novembre, quando la sistemazione era stata offerta dall’imprenditore in comodato d’uso gratuito e sembrava poter essere una soluzione temporanea adatta alle circostanze, in attesa dei lavori al rustico dei Trevallion.

ANSA

La decisione di Nathan e Catherine

La coppia sembrava aver già accettato la proposta di Armando Carusi, ma il trasferimento nella nuova casa sarebbe stato accantonato vista l’evoluzione della tribolata vicenda della famiglia nel bosco, sulla quale è circolata anche la notizia, poi smentita, di un presunto sciopero della fame di uno dei figli.

A seguito dell’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto, il B&b potrebbe tornare a rappresentare una svolta decisiva per convincere i giudici del tribunale per i minorenni di affidare al padre i bambini.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Gianluca Nuzzi Dentro la notizia i coniugi sarebbe già pronti a fare le valigie al termine delle perizie disposte dal tribunale.

Le parole di Armando Carusi

Come riferito dallo stesso Carusi, Nathan sarebbe apparso “molto contento” della sistemazione, che si trova in una posizione “vicino al bosco, periferica, proprio isolata al massimo. Sono vicino al campo sportivo, alle scuole, però sono in pace e poi 10 minuti neanche arrivano alla sua casetta, quindi dove possono tenere i loro animali”.

L’imprenditore ha però sottolineato che al momento la famiglia avrebbe la possibilità di stare nel B&b fino a fine marzo, “dopodiché scade il contratto”, che era già stato stipulato nei mesi scorsi.