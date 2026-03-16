Famiglia nel bosco, pronta la nuova casa che li accoglierà a Palmoli: ma a quali condizioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una nuova casa per la famiglia nel bosco. Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione del nucleo familiare un appartamento situato nei pressi del campo sportivo. Da aprile la famiglia potrà ricongiungersi nella casa sotto la supervisione dei servizi sociali. L’alloggio è stato messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale.

Una nuova casa per la famiglia nel bosco

La nuova abitazione messa a disposizione della famiglia nel bosco è composta da due camere da letto, bagno, cucina e uno spazio per i giochi. Si tratta di una casa nuova e appena arredata, che potrebbe essere usata per un periodo di osservazione e monitoraggio delle nuove dinamiche familiari.

Al momento i tre bambini si trovano ancora nella casa famiglia di Vasto.

ANSA

Quanto ha speso finora il Comune di Palmoli per la famiglia nel bosco

Il Comune di Palmoli ha finora liquidato 14.396 euro per i mesi di gennaio e febbraio, che si aggiungono ai 10.248 euro già versati per novembre e dicembre. In totale sono oltre 24mila euro per garantire l’accoglienza dei tre minori nella comunità che li ospita dal 20 novembre 2025.

L’accordo tra il Comune e la struttura prevede l’accoglienza residenziale fino al 30 giugno di quest’anno, termine entro il quale sono disponibili le somme stanziate in bilancio. Da aprile, a quanto pare, la famiglia nel bosco avrà a disposizione una nuova casa per riunirsi sotto la supervisione dei servizi sociali.

Ultimamente, come noto, i rapporti tra questi ultimi e Catherine Birmingham, madre dei tre bambini, sono stati piuttosto tesi, al punto che la donna è stata allontanata dalla casa famiglia perché “oppositiva alle regole”.

Gli ispettori ministeriali al Tribunale per i minorenni dell’Aquila

Sul caso è intervenuto anche il ministero della Giustizia, guidato da Carlo Nordio. Martedì al Tribunale per i minorenni dell’Aquila arriveranno gli ispettori inviati dal ministero per approfondire ulteriormente la gestione della vicenda.

Gli ispettori avevano già acquisito una prima documentazione e non è escluso che possano ascoltare magistrati, operatori o alcune delle persone direttamente coinvolte. La decisione segue l’ordinanza del tribunale che ha disposto l’allontanamento della madre dalla struttura dove si trovavano i figli.

Mentre proseguono le verifiche istituzionali, resta aperta la questione dell’affidamento dei minori: l’attenzione è ora sulla possibile soluzione che potrebbe vedere il padre Nathan Trevallion diventare il principale punto di riferimento per i tre bambini della famiglia nel bosco, con il trasferimento nella nuova abitazione fornita dal Comune.