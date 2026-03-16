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Famiglia nel bosco, pronta la nuova casa che li accoglierà a Palmoli: ma a quali condizioni

Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione una nuova abitazione per consentire alla famiglia nel bosco di riunirsi in un ambiente controllato

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Antonio Cardarelli

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una nuova casa per la famiglia nel bosco. Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione del nucleo familiare un appartamento situato nei pressi del campo sportivo. Da aprile la famiglia potrà ricongiungersi nella casa sotto la supervisione dei servizi sociali. L’alloggio è stato messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale.

Una nuova casa per la famiglia nel bosco

La nuova abitazione messa a disposizione della famiglia nel bosco è composta da due camere da letto, bagno, cucina e uno spazio per i giochi. Si tratta di una casa nuova e appena arredata, che potrebbe essere usata per un periodo di osservazione e monitoraggio delle nuove dinamiche familiari.

Al momento i tre bambini si trovano ancora nella casa famiglia di Vasto.

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Quanto ha speso finora il Comune di Palmoli per la famiglia nel bosco

Il Comune di Palmoli ha finora liquidato 14.396 euro per i mesi di gennaio e febbraio, che si aggiungono ai 10.248 euro già versati per novembre e dicembre. In totale sono oltre 24mila euro per garantire l’accoglienza dei tre minori nella comunità che li ospita dal 20 novembre 2025.

L’accordo tra il Comune e la struttura prevede l’accoglienza residenziale fino al 30 giugno di quest’anno, termine entro il quale sono disponibili le somme stanziate in bilancio. Da aprile, a quanto pare, la famiglia nel bosco avrà a disposizione una nuova casa per riunirsi sotto la supervisione dei servizi sociali.

Ultimamente, come noto, i rapporti tra questi ultimi e Catherine Birmingham, madre dei tre bambini, sono stati piuttosto tesi, al punto che la donna è stata allontanata dalla casa famiglia perché “oppositiva alle regole”.

Gli ispettori ministeriali al Tribunale per i minorenni dell’Aquila

Sul caso è intervenuto anche il ministero della Giustizia, guidato da Carlo Nordio. Martedì al Tribunale per i minorenni dell’Aquila arriveranno gli ispettori inviati dal ministero per approfondire ulteriormente la gestione della vicenda.

Gli ispettori avevano già acquisito una prima documentazione e non è escluso che possano ascoltare magistrati, operatori o alcune delle persone direttamente coinvolte. La decisione segue l’ordinanza del tribunale che ha disposto l’allontanamento della madre dalla struttura dove si trovavano i figli.

Mentre proseguono le verifiche istituzionali, resta aperta la questione dell’affidamento dei minori: l’attenzione è ora sulla possibile soluzione che potrebbe vedere il padre Nathan Trevallion diventare il principale punto di riferimento per i tre bambini della famiglia nel bosco, con il trasferimento nella nuova abitazione fornita dal Comune.

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