Famiglia nel bosco, proposto a Meloni e Salvini un decreto legge per "salvare" Nathan e Catherine coi figli

Per risolvere la questione della famiglia nel bosco e “salvare” Nathan Trevallion e Catherine Birmingham gli avvocati delle Camere Penali Internazionali hanno proposto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini di approvare un decreto legge ad hoc che miri a evitare la frammentazione dei nuclei familiari stranieri sul territorio nazionale.

La proposta del decreto legge sulla famiglia nel bosco

Gli avvocati delle Camere Penali Internazionali (associazione di penalisti che tentano di rendere compatibili le leggi italiane con quelle di altri Paesi) hanno lanciato una proposta per risolvere la questione della famiglia nel bosco, inviando una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al vice premier Matteo Salvini.

La proposta, come spiegato da Il Messaggero, riguarda la veloce approvazione di un decreto legge allo scopo di evitare la frammentazione dei nuclei familiari stranieri sul territorio italiano. Il decreto legge in questione introdurrebbe, in assenza di condotte penalmente rilevanti, una terza soluzione oltre alla collocazione in strutture protette e l’affido dei minori: la possibilità del rimpatrio assistito di tutto il nucleo familiare nel Paese di origine.

ANSA

Cosa ha detto Salvini sul caso della famiglia nel bosco

Oltre che alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la proposta è stata recapitata anche a Matteo Salvini.

Il vice premier si è esposto pubblicamente sul caso della famiglia nel bosco, prendendo le difese dei genitori Nathan e Catherine: “Non avrò pace fino a che non riusciremo a trovare il metodo legale per riportare a casa i bambini“, ha detto.

Salvini ha anche polemizzato sul ruolo di assistenti sociali e giudici minorili, che “devono essere figure che intervengono per salvare e ricomporre famiglie, non per strappare bambini, separare e distruggere famiglie”. “Su questo la politica ha il dovere di lavorare”, ha aggiunto.

L’attacco della madre di Catherine all’Italia

La madre di Catherine Birmingham ha sferrato un duro attacco all’Italia in merito a quanto sta attraversando la figlia in quello che è stato ribattezzato il caso della famiglia nel bosco.

La donna, intervistata da Dentro la Notizia, ha detto: “Non riesco a mangiare, non riesco a dormire, non riesco a fare nulla”.

Nel corso della conversazione, la madre di Catherine ha pronunciato più volte la parola “ridicolo” e ha affermato che, a suo modo di vedere, l’Italia è “una nazione che oggi sta tornando indietro nei secoli, in un’epoca buia“.