Famiglia nel bosco, proteste e striscioni all’esterno della struttura per l’allontanamento della madre
Striscioni di protesta, cortei e fiaccolate dopo la decisione del Tribunale di separare la madre della famiglia nel bosco dai suoi figli
Cresce la tensione intorno alla vicenda dell’ormai nota “famiglia nel bosco”. C’è stata una mobilitazione davanti alla struttura d’accoglienza che ospitava i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La protesta è nata dopo la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila di trasferire i piccoli in un’altra comunità educativa e di interrompere la convivenza con la madre.
È stato organizzato un sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto dove Catherine Birmingham ha trascorso diverse settimane, insieme ai suoi tre figli.
La mobilitazione arriva dopo l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia nel bosco in un’altra comunità, interrompendo quindi la convivenza con la madre.
“I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori”, “Giù le mani dai bambini. Vergogna“, “La famiglia è il fondamento della Chiesa e dividerla è vergognoso“. Questi alcuni dei tanti striscioni di protesta esposti durante la protesta che si è svolta sabato 7 marzo all’esterno della struttura di Vasto, in Abruzzo, dove i tre figli della famiglia nel bosco hanno vissuto, insieme alla madre, dal 20 novembre.
Nelle scorse ore il Tribunale ha disposto l’allontanamento d’urgenza della madre e il trasferimento dei tre piccoli in una nuova struttura.
Questa svolta nella vicenda ha portato a una mobilitazione organizzata dal Comitato #DifesaMinori, cui hanno aderito diverse associazioni, manifestanti spontanei e movimenti politici nazionali, oltre alle comunità di neorurali, e svoltasi nelle prime ore del pomeriggio del 7 marzo.
I manifestanti hanno esposto il proprio dissenso con un Tricolore disteso lungo il guardrail di fronte alla casa-famiglia di Vasto. All’esterno della struttura si è radunato un folto gruppo di persone con l’intento di protestare per la decisione e per esprimere solidarietà alla famiglia nel bosco.
Sono stati protagonisti di una fiaccolata e di un corteo silenzioso in segno di vicinanza ai genitori dei tre bambini cui hanno portato in dono giocattoli e orsacchiotti.
Come detto, il caso della famiglia nel bosco è giunto a una svolta nelle ultime ore quando il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla struttura di Vasto della madre, Catherine, e il trasferimento dei tre figli della famiglia nel bosco in un’altra comunità educativa. Tale decisione ha provocato diverse reazioni, per lo più contrarie ad essa.