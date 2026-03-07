Famiglia nel bosco, proteste e striscioni all’esterno della struttura per l’allontanamento della madre

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Cresce la tensione intorno alla vicenda dell’ormai nota “famiglia nel bosco”. C’è stata una mobilitazione davanti alla struttura d’accoglienza che ospitava i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La protesta è nata dopo la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila di trasferire i piccoli in un’altra comunità educativa e di interrompere la convivenza con la madre.

Famiglia nel bosco, proteste dopo l’allontanamento di Catherine

È stato organizzato un sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto dove Catherine Birmingham ha trascorso diverse settimane, insieme ai suoi tre figli.

La mobilitazione arriva dopo l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia nel bosco in un’altra comunità, interrompendo quindi la convivenza con la madre.

Proteste e striscioni a Vasto

“I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori”, “Giù le mani dai bambini. Vergogna“, “La famiglia è il fondamento della Chiesa e dividerla è vergognoso“. Questi alcuni dei tanti striscioni di protesta esposti durante la protesta che si è svolta sabato 7 marzo all’esterno della struttura di Vasto, in Abruzzo, dove i tre figli della famiglia nel bosco hanno vissuto, insieme alla madre, dal 20 novembre.

Nelle scorse ore il Tribunale ha disposto l’allontanamento d’urgenza della madre e il trasferimento dei tre piccoli in una nuova struttura.

Questa svolta nella vicenda ha portato a una mobilitazione organizzata dal Comitato #DifesaMinori, cui hanno aderito diverse associazioni, manifestanti spontanei e movimenti politici nazionali, oltre alle comunità di neorurali, e svoltasi nelle prime ore del pomeriggio del 7 marzo.

Famiglia nel bosco, gli ultimi aggiornamenti

I manifestanti hanno esposto il proprio dissenso con un Tricolore disteso lungo il guardrail di fronte alla casa-famiglia di Vasto. All’esterno della struttura si è radunato un folto gruppo di persone con l’intento di protestare per la decisione e per esprimere solidarietà alla famiglia nel bosco.

Sono stati protagonisti di una fiaccolata e di un corteo silenzioso in segno di vicinanza ai genitori dei tre bambini cui hanno portato in dono giocattoli e orsacchiotti.

Come detto, il caso della famiglia nel bosco è giunto a una svolta nelle ultime ore quando il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla struttura di Vasto della madre, Catherine, e il trasferimento dei tre figli della famiglia nel bosco in un’altra comunità educativa. Tale decisione ha provocato diverse reazioni, per lo più contrarie ad essa.