Famiglia nel bosco, psichiatra difende Catherine dopo gli attacchi: "Vuole bene incredibile ai figli"

Tonino Cantelmi riferisce che Catherine, la madre dei minori allontanati, ama incredibilmente i propri bambini. La famiglia nel bosco è ormai una questione politica, che scava anche nella questione pedagogica del nostro Paese, ma come ricorda lo psichiatra che difende la famiglia, il lavoro che stanno facendo gli esperti, il tribunale e i mediatori è, o dovrebbe essere, quello di farli ricongiungere per evitare ulteriori traumi ai minori.

Psichiatra difende Catherine

Lo psichiatra della difesa, Tonino Cantelmi, è stato ospite a Storie Italiane per parlare della condizione della famiglia nel bosco. Nei giorni scorsi si era già fatto promotore di un’immagine che vuole Catherine, accusata di essere ostile nel rapporto con le educatrici e le assistenti sociali all’interno della casa famiglia, come una madre distrutta.

Si tratta di mantenere in equilibrio la vicenda, tra il benessere dei bambini, che è un benessere non solo affettivo familiare, ma anche sociale, sanitario ed educativo, e la condizione dei genitori, che soffrono la mancanza dei bambini. Questo equilibrio è tenuto in piedi proprio da una serie di esperti che seguono la vicenda molto da vicino.

Così in trasmissione Cantelmi torna a ripetere che Catherine vuole “un bene incredibile ai figli”. A far discutere non è tanto il fatto che la madre voglia bene ai figli, ma il paragone che fa lo psichiatra con tutte le altre famiglie italiane che utilizzano quegli escamotage tipici dell’intrattenere i bambini, spesso anche troppo piccoli, con dispositivi elettronici, oppure esponendoli ai social o in ambienti potenzialmente pericolosi.

Bambini pronti alla scuola

Al di là di questo aspetto sentimentale tra familiari, altre questioni importanti e che sono diventate motivo di allontanamento sono quelle sanitarie ed educative. Nei giorni scorsi, dopo un’iniziale difficoltà ad accedere al percorso educativo, è stata finalmente trovata l’insegnante con cui sono iniziate le lezioni.

I tre bambini, una bambina di otto anni e due gemelli di sei, hanno prima di tutto ricevuto tutti i richiami vaccinali, dopodiché hanno iniziato le lezioni con la maestra. L’obiettivo è metterli allo stesso livello dei coetanei. Molto più facile per i due bambini di sei anni, che devono recuperare soltanto il primo anno delle scuole elementari, un po’ più complicato il percorso della bambina di otto anni, che deve recuperare due anni di elementari e al momento risulta non saper ancora leggere e scrivere, neanche il suo nome.

Sottolineare questi aspetti non vuol dire che la vita all’interno del bosco, con un’educazione alternativa, non sia rispettosa dei diritti dei minori. L’obiettivo è far recuperare quegli aspetti che rappresentano i diritti minimi: salute ed educazione, socialità e affettività. Le diverse relazioni tecniche dimostrano che i bambini sono molto recettivi e che si stanno integrando facilmente, anche grazie a una risposta da parte dei genitori che, nel frattempo, stanno adeguandosi alle richieste del tribunale per la conciliazione.

Evitare traumi ai bambini

Quello che chiedono gli esperti, come lo psichiatra della famiglia nel bosco, è di evitare ulteriori traumi ai minori. L’allontanamento di Catherine, soppesato considerando l’atteggiamento a volte ostile della donna nei confronti del sistema della struttura, secondo l’esperto sarebbe un nuovo trauma molto duro per i figli e che nessuno vorrebbe arrecare loro.

Sempre secondo Cantelmi, al momento la situazione “è in un equilibrio difficile e precario, ma confido anche nella buona volontà di tutti i protagonisti perché questo equilibrio non si rompa”.