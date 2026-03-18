Famiglia nel bosco, quell'intossicazione di funghi da cui nacque tutto e allertò gli assistenti sociali

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In merito al caso della famiglia nel bosco, si torna parlare dell’intossicazione di funghi che ha poi portato ad allertare gli assistenti sociali. I bambini erano molto provati e sofferenti e richiedevano procedure mediche standard contrarie ai precetti della famiglia. Il rifiuto avrebbe portato poi i sanitari ad allertare i carabinieri e i servizi sociali.

Famiglia nel bosco, l’intossicazione di funghi

Nella puntata del 18 marzo di Dentro La Notizia, sono state pubblicate le foto dei funghi che hanno portato all’intossicazione di Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli.

Nel servizio è presente anche un’intervista a Patrizia Brindisino, responsabile pediatria dell’Ospedale di Vasto

“I bambini insomma erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione”, le sue parole

Per curare quell’avvelenamento da funghi era necessario sottoporsi a procedure mediche standard contrarie ai rurali precetti della famiglia.

L’intervento dei servizi sociali

Proprio a causa di questo rifiuto, i sanitari hanno deciso di allertare i carabinieri e i servizi sociali.

Come riportato dal servizio andato in onda nella puntata del 18 marzo di Dentro la Notizia, dalle loro relazioni è emersa una preoccupante negligenza genitoriale che ha scatenato quella lunga catena di eventi di cui ancora oggi si parla.

Il timore dei professionisti intervenuti in quella realtà, fino ad allora sconosciuta, è stato che i tre bambini della famiglia nel bosco potessero crescere in un contesto sfavorevole.

Un contesto senza un’adeguata istruzione e lontani dalla copertura vaccinale indispensabile per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia.

Il servizio mostra anche i certificati dei tre bambini, dove emergerebbe che ognuno di loro ha ricevuto una parziale immunizzazione.

Videochiamate vietate

Infine, stando a una relazione stilata dai vertici della comunità, le telefonate tra i bambini e la mamma Catherine Birmingham potrebbero essere abolite.

Come riportato dal Corriere della Sera, la psicologa della casa famiglia ha sottolineato che sarebbero emerse “criticità durante le videochiamate e/o telefonate con la figura materna che richiedono una sorveglianza e un successivo lavoro contenitivo e rassicurante, anche con la presenza e l’aiuto della figura paterna”.