Famiglia nel bosco, rabbia di nonna Pauline e zia Rachel che tornano in Australia: "Rimandate bimbi a casa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Addio doloroso per nonna Pauline e zia Rachel, che lasciano Palmoli senza il ricongiungimento fra i genitori e i loro tre bambini, ancora in casa famiglia a Vasto. La vicenda della “famiglia nel bosco” è aperta: la madre Catherine è stata allontanata, il padre Nathan resta in attesa. Il tribunale deciderà nei prossimi mesi il futuro dei minori.

Lo sfogo di nonna Pauline e zia Rachel

Un lungo abbraccio alla stazione degli autobus, gli occhi pieni di tristezza e una domanda che resta senza risposta. Si chiude così la permanenza in Italia di nonna Pauline e zia Rachel, arrivate dall’Australia per sostenere Catherine e Nathan, protagonisti della vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli.

Dopo quasi tre mesi, le due donne lasciano l’Abruzzo senza aver potuto vedere i tre bambini tornare a casa. I minori sono ancora ospitati nella struttura protetta a Vasto, lontani dai genitori, in seguito a un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

ANSA

L’intervista a “Dentro la notizia”

“Ci sentiamo come se stessimo abbandonando la nostra famiglia, mia sorella, Nathan e i miei nipoti, soprattutto i tre bambini” ha confessato la zia Rachel, ascoltata dalla redazione del programma televisivo “Dentro la notizia”.

“Non abbiamo potuto fare niente con i bambini. Volevamo portarli nei posti, viverli e non abbiamo potuto”.

L’addio di nonna Pauline e zia Rachel esprime anche il dolore derivante da un senso di impotenza di fronte agli eventi. “È così triste lasciare qui mia figlia, così triste e abbattuta e non poter far nulla” ha raccontato la nonna.

Le due donne hanno fatto ritorno in Australia con il cuore spezzato e un appello semplice ma potente: “Chiunque sia incaricato, per favore mandateli a casa. Hanno dei genitori gentili”.

Le ultime sulla “famiglia nel bosco”

Intanto Catherine Birmingham resta nel bosco, sola, mentre il destino dei suoi figli resta sospeso tra decisioni giudiziarie, relazioni dei servizi sociali e un dibattito pubblico che continua a dividere.

Il procedimento giudiziario è ancora in corso e la decisione definitiva sul futuro dei minori è attesa nei prossimi mesi. A marzo il tribunale ha disposto l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto: una scelta legata, secondo quanto emerso, a difficoltà nel percorso educativo e a un comportamento ritenuto “fortemente oppositivo” dalla struttura.

Il padre Nathan Trevallion continua a vedere i figli, ma prosegue a esprimere tutta la sua amarezza, stanchezza e delusione, in attesa di una decisione che possa riunire la famiglia.