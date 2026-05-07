Famiglia nel bosco, retroscena di Cantelmi sul ricovero della figlia: "Hanno cercato Nathan ma non Catherine"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Quando la bimba della famiglia nel bosco è stata ricoverata, dall’ospedale e dagli assistenti sociali non è partita alcuna chiamata verso la madre. Nelle prime ore sarebbe stato contattato soltanto Nathan, che aveva però il cellulare non raggiungibile. Questo ha causato un ritardo nel mettere a conoscenza i genitori dello stato di salute della bambina. Questo è quanto ha ricostruito lo psichiatra Cantelmi, perito incaricato dai legali che assistono la famiglia.

Non hanno chiamato Catherine

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito incaricato dai legali che assistono la famiglia nel bosco, ha sollevato un episodio spiacevole. In merito alla situazione in ospedale, dove è ricoverata una delle figlie della coppia, fa sapere che la madre non è stata contattata.

Secondo lo psichiatra, “si continua a gestire questa triste faccenda della famiglia smembrata con una sostanziale insensibilità”. Cantelmi cita anche la Garante nazionale per l’infanzia, che ha sollevato la polemica sui propri profili social facendo notare come la madre non fosse presente in ospedale.

Accanto alla bambina, infatti, c’erano le educatrici. Come la stessa Ansa ha riportato a inizio settimana, ai genitori non sono state negate le visite, ma le modalità restano discusse.

Informato solo il padre

Secondo quanto dichiarato da Cantelmi, domenica sera, quando è stato disposto il ricovero d’urgenza, sarebbe stato informato soltanto il padre, Nathan. Intorno alle 22:00, quando è partita la chiamata, il cellulare dell’uomo risultava però spento.

“Nessuno, e ribadisco nessuno, ha pensato di chiamare Catherine, il cui cellulare era raggiungibile”, conferma il perito. A causa di questo, i genitori hanno saputo che la bambina era stata ricoverata solo il giorno seguente.

Sulle visite, racconta che è loro concesso di vederla, ma solo alla presenza di un’operatrice della casa famiglia e senza alcuna intimità. “Sono tre notti che accanto alla bimba ricoverata non ci sono i genitori“, aggiunge.

Non possono parlare con i medici

Sempre Cantelmi denuncia che i genitori non possono parlare direttamente con i medici. Almeno secondo quanto si apprende, per i genitori interloquire con il personale sanitario significherebbe dover prima passare attraverso l’autorizzazione della tutrice.

Al momento, prosegue, non c’è stata alcuna risposta in merito. Lo psichiatra a tal proposito non ha dubbi: “In questa circostanza sono i genitori, che non sono né delinquenti né abusatori, e perfino sani di mente secondo la perizia, che dovrebbero stare vicino alla bimba”.

Fa quindi notare il diritto e il dovere dei genitori di interloquire liberamente con i medici del reparto nel quale la figlia è ricoverata.