Famiglia nel bosco, richiesta di ricusazione della psicologa dei test: cosa significa per Nathan e Catherine

La Famiglia nel bosco ha richiesto la ricusazione della psicologa che ha somministrato loro i test per le valutazioni delle loro capacità genitoriali. Trevallion e Birmingham hanno messo in dubbio le qualifiche della perita, il corretto conseguimento del titolo di psicoterapeuta e la sua esperienza lavorativa.

La Famiglia nel bosco attacca la psicologa

Tonino Cantelmi, perito di parte nel procedimento della cosiddetta “Famiglia nel bosco” ha annunciato che gli avvocati di Trevallion e Birmingham chiederanno la ricusazione della psicologa che ha somministrato loro i test per la valutazione delle loro capacità genitoriali.

In un processo, la ricusazione è la richiesta di una delle due parti di sostituire un giudice oppure un perito del tribunale perché ritenuti non adatti a svolgere il proprio ruolo.

Nel caso dei magistrati, la ricusazione riguarda soprattutto la possibilità che il giudice non sia imparziale. Per i periti, invece, la questione è più spesso legata alle loro competenze tecniche.

Quali sono le critiche della Famiglia nel bosco alla psicologa

La critica principale alla psicologa riguarda alcuni post sui social, ora cancellati, pubblicati dalla perita stessa, che riguardavano proprio il caso della Famiglia nel bosco.

Cantelmi ha sottolineato che la psicologa pubblicava sui suoi profili anche contenuti professionali. Post che andrebbero in conflitto con l’affermazione che i commenti sul caso fossero stati fatti a titolo personale.

Questi post metterebbero in dubbio l’imparzialità della psicologa nel suo ruolo di perito, e quindi potrebbero portare alla sua ricusazione.

Le critiche sull’esperienza lavorativa

La Famiglia nel bosco sostiene inoltre che la psicologa non fosse sufficientemente preparata a svolgere il ruolo assegnatole dal tribunale.

Gli avvocati dei due genitori hanno messo in dubbio che la psicologa abbia i cinque anni di “comprovata esperienza con i minori” che servono per somministrare i test a cui Trevallion e Birmingham si sono sottoposti. Ha dichiarato Cantelmi:

Dovrà dirci dove ha maturato una comprovata esperienza professionale quinquennale con i minori, come si richiederebbe a chi in ambito peritale vuole occuparsi di minori. A giudicare dall’operato non ci è parso così, solleviamo dubbi e chiediamo chiarimenti

Cantelmi ha poi chiesto agli avvocati di controllare anche la validità e la regolarità del conseguimento del titolo di psicoterapeuta della perita.