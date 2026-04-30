Famiglia nel bosco, ricorso respinto e attacco di panico di uno dei bimbi: "Ho paura di non tornare a casa"
Famiglia nel bosco, l’audio del bambino nella casa famiglia riaccende il caso e il dibattito sul ricongiungimento. "Ho paura di non tornare a casa"
Il caso della famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione dopo la diffusione di un audio registrato nella casa famiglia di Vasto, in cui uno dei bambini piange ed esprime il timore di “non tornare più a casa”. Intanto prosegue lo scontro tra chi sostiene il ricongiungimento dei Trevallion e chi difende le decisioni del tribunale minorile.
- Famiglia nel bosco, l'audio del bambino
- Le ansie del bambino
- Il nodo del ricongiungimento familiare
- La perizia psichiatrica che divide
Famiglia nel bosco, l’audio del bambino
La diffusione di un audio registrato all’interno della casa famiglia di Vasto, dove i tre bambini della “famiglia nel bosco” vivono dallo scorso novembre, riapre le discussioni sul caso.
Nel documento, pubblicato dal quotidiano Il Centro e rilanciato da diverse testate nazionali, si sente uno dei minori, di sette anni, in preda a un forte stato d’ansia notturna mentre chiama disperatamente la madre.
“Mommy, mommy“, urla il bambino, mentre la madre Catherine cerca di rassicurarlo ripetendo: “È tutto a posto, è tutto a posto”.
Le ansie del bambino
Secondo quanto emerso, il piccolo avrebbe espresso la paura di non riuscire più a tornare nella casa di famiglia immersa nei boschi del Chietino.
L’episodio risalirebbe a febbraio, quando la madre si trovava ancora nella struttura protetta prima del successivo allontanamento disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila.
Il nodo del ricongiungimento familiare
Il Tribunale aveva evidenziato criticità considerate rilevanti: una casa ritenuta non idonea sotto il profilo dell’agibilità, problemi legati alla gestione sanitaria dei figli (comprese le vaccinazioni) e un isolamento sociale considerato dannoso per il percorso educativo dei bambini.
Negli ultimi mesi la coppia anglo-australiana avrebbe però compiuto diversi passi richiesti dalle autorità, accettando le vaccinazioni e trovando una nuova abitazione più adeguata. I legali della famiglia sostengono inoltre che molte delle problematiche contestate sarebbero ormai state superate.
La perizia psichiatrica che divide
A complicare ulteriormente la situazione è stata la recente perizia psichiatrica depositata al Tribunale per i minorenni. Nel documento, firmato dalla consulente Simona Ceccoli, vengono descritte “competenze genitoriali inadeguate” e una situazione di “immaturità neuropsicologica” nei bambini, ritenendo quindi non opportuno un ricongiungimento immediato.
La relazione ha però provocato forti polemiche. Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della famiglia Trevallion, ha contestato duramente le conclusioni della perizia definendola “metodologicamente inconsistente”.
Secondo la difesa, la valutazione della Asl di Vasto avrebbe invece suggerito di favorire il mantenimento della continuità affettiva e familiare dei bambini.
Nel frattempo la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato contro l’allontanamento della madre dalla struttura, confermando quindi l’attuale assetto deciso dal tribunale minorile.