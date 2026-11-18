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La famiglia nel bosco potrebbe tornare a vivere insieme a Palmoli entro la fine dell’anno, forse già per Natale. Per ora è solo un’indiscrezione, che filtra da ambienti vicini al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e non risulta confermata. Riguarda i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ospiti di una casa famiglia a Vasto dal 20 novembre 2025, e arriva a pochi giorni dalla decisione della Corte d’appello, resa nota il 13 novembre, che ha respinto il reclamo dei genitori ed escluso il rientro immediato dei bambini.

Famiglia nel bosco, il rientro a tappe e la decisione attesa dal Tribunale per i minorenni

La decisione della Corte d’appello ha confermato l’ordinanza del Tribunale per i minorenni e la validità della consulenza tecnica d’ufficio. Per i giudici il percorso psicoeducativo dei genitori non è ancora concluso, e per questo i bambini non possono tornare a casa in via definitiva.

Il rientro graduale disposto dal Tribunale il primo settembre scorso resta in vigore. Dal 17 ottobre i tre fratelli trascorrono i fine settimana con i genitori, senza operatori, nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli e li vedono anche in alcune giornate durante la settimana.

Come viene descritta Catherine nelle note delle professioniste che seguono i bambini

Tra gli atti della Corte ci sono le note delle professioniste che seguono i bambini, e a finire sotto osservazione è soprattutto Catherine. Stando agli atti sarebbe una madre oppositiva e poco collaborativa, che in più occasioni avrebbe definito persone cattive le educatrici dei suoi figli.

Tra gli episodi riportati c’è quello di un incontro protetto, durante il quale in una preghiera fatta da tutti insieme avrebbe chiesto in inglese all’universo di essere salvi e liberi. In un’altra occasione, dopo aver dato ai bambini uno sciroppo a base di erbe naturali, avrebbe ribadito con fastidio che nella casa nel bosco non si ammalavano così spesso.

Verbali delle audizioni e ricorso in Cassazione: le mosse della difesa

I legali dei genitori, guidati da Simone Pillon, contestano le differenze tra i video e i verbali dell’audizione protetta dei tre bambini, svolta lo scorso luglio davanti al Tribunale minorile. Secondo la difesa il verbale non rispecchia in più punti la registrazione e alcune risposte sarebbero state orientate da domande suggestive.

Un esempio riguarda ciò che ai bambini manca di più della vita a casa. Nel video, sostengono i legali, i bambini indicano prima di tutto i genitori, mentre il verbale riporta prima gli animali e il fiume e solo dopo mamma e papà. Per la famiglia queste differenze avrebbero pesato sulla scelta dei giudici di negare il ricongiungimento definitivo e di proseguire con il percorso graduale.

Il 13 novembre, inoltre, Pillon ha annunciato il ricorso in Cassazione. Contesta l’assenza di una durata definita per l’allontanamento e rivendica il diritto dei genitori di scegliere l’istruzione dei figli.