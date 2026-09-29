Famiglia nel bosco riunita, bambini tornati a casa per un'ora e gioia per Pillon: "Passo verso il rientro"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo quasi undici mesi in casa famiglia, i tre figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” sono rientrati per un’ora e mezza nella loro abitazione di Palmoli, tra abbracci, merenda in giardino e animali della fattoria. Secondo l’avvocato Simone Pillon, tra due settimane inizieranno i pernottamenti, ulteriore tappa verso il ricongiungimento definitivo della famiglia.

Famiglia del bosco, prove di ricongiungimento

I tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana nota mediaticamente come “famiglia nel bosco“, hanno rimesso piede nella loro abitazione di Palmoli, in provincia di Chieti.

A comunicarlo è stato il legale dei genitori, Simone Pillon, con una nota diffusa martedì 29 settembre. “Per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, i bambini sono tornati alla ‘Casa del Bosco’, accolti dall’abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria” ha dichiarato il legale.

ANSA

Le parole di Simone Pillon

L’appuntamento è stato di durata contenuta, ma per la difesa ha un forte valore simbolico. “Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro, e hanno preparato una grande merenda nel giardino” ha raccontato Pillon.

L’episodio ha avuto la forza di riportare momentaneamente la gioia nel nucleo familiare, come sottolineato dall’avvocato, ma in realtà dovrebbe preludere a ben altro. “Si tratta solo di un’ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo”.

Il prossimo traguardo è già in calendario. “Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti” ha spiegato il legale, augurandosi che la vicenda si avvii gradualmente verso una soluzione stabile.

Le tappe

Le notti in famiglia sono la tappa successiva del ricongiungimento graduale disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Con un decreto depositato il 1 settembre, i giudici hanno autorizzato un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori sotto la supervisione dei servizi sociali: prima i rientri diurni, poi, da ottobre, i fine settimana passati insieme.

Pillon ha voluto sottolineare anche lo sforzo dei genitori. Per rispettare le indicazioni dei giudici minorili, Nathan e Catherine hanno percorso oltre 30mila chilometri in pochi mesi, facendo la spola con la casa famiglia di Vasto dove vivono i figli, pur di non far mancare loro la propria presenza.

Un comportamento che, secondo il legale, dimostra affetto e capacità genitoriale, e che la difesa spera venga adeguatamente valutato.

La visita del 29 settembre arriva a una settimana da un primo incontro nella nuova abitazione di Palmoli, concessa gratuitamente dal Comune per due anni. I bambini non l’avevano mai vista: quando è stata assegnata ai genitori, si trovavano già in casa famiglia.