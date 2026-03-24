Famiglia nel bosco, rivelazione del sindaco di Palmoli su Nathan e la nuova casa: "Mi ha chiamato per vederla"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dal primo aprile sarà disponibile la nuova casa messa a disposizione della “famiglia nel bosco” e Nathan Trevallion ha chiesto di visionarla e di tenerla da parte per lui, la moglie e i figli. A rivelarlo è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, in diretta a Storie Italiane. “Nathan mi ha chiesto, per la prima volta in maniera esplicita, di mantenere la casa a disposizione della sua famiglia”, ha dichiarato il primo cittadino. E mentre si discute del possibile affidamento esclusivo dei minori al padre, si fa largo anche l’ipotesi dell’iscrizione dei bambini in una scuola montana.

Una casa a Palmoli per la famiglia nel bosco

Sarà un’abitazione “green” in tuto e per tutto quella che il Comune in provincia di Chieti ha offerto ai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, in attesa che il Tribunale per i minorenni dell’Aquila si esprima sul ricongiungimento con i loro tre figli.

L’edificio, situato in campagna, è stato ristrutturato tramite i fondi messi a disposizione del Pnrr per scopi sociali e sarà occupabile ufficialmente dal primo aprile.

ANSA

È stato lo stesso Nathan a chiedere al sindaco di tenere disponibile la casa in modo da poterla utilizzare dal giorno in cui dovrà lasciare la casa dell’imprenditore Armando Carusi in cui ha vissuto finora.

La famiglia nel bosco non potrà però trasferirsi stabilmente nell’abitazione. Quest’ultima sarà infatti a disposizione per il tempo strettamente necessario per la ristrutturazione e l’adeguamento del casolare in cui la famiglia abitava prima dell’allontanamento disposto dai magistrati.

Cosa ha detto il sindaco di Palmoli

Dopo aver riferito di aver visto Nathan Trevallion “fiducioso che si possa arrivare a una soluzione con i figli”, il primo cittadino di Palmoli è intervenuto a Storie Italiane per fornire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

“Ho rilevato negli ultimi 15 giorni una circostanza positiva. Due venerdì fa Nathan ha avuto un incontro con l’assistente sociale e con la Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo”, ha sottolineato.

Appena uscito dal primo colloquio, Nathan mi ha chiamato e per la prima volta è venuto a verificare l’immobile che il Comune ha messo a disposizione. E mi ha chiesto, sempre per la prima volta in maniera esplicita, di mantenere la casa a disposizione della sua famiglia. Questo protagonismo di Nathan lo interpreto in maniera molto positiva, perché in tutte le relazioni degli assistenti sociali, della casa famiglia, della tutrice e della curatrice, la figura paterna viene descritta come estremamente collaborativa e disponibile. E secondo me questo è uno squarcio che si è aperto sulla vicenda e da questi incontri potranno arrivare sicuramente notizie positive.

L’ipotesi scuola montana per i bambini

Masciulli ha poi parlato del tema istruzione, elencando le prospettive per i figli di Nathan e Catherine. Gli ispettori si sono recati al Tribunale dei minori dell’Aquila, mentre in Comune da noi non sono venuti ad acquisire alcuna documentazione”.

“Auspicando un ricongiungimento fra genitori e figli, abbiamo messo a disposizione la nostra equipe socio-educativa che collabora col Comune 365 giorni all’anno”, ha proseguito il sindaco di Palmoli.

Dunque anche la questione dell’educazione parentale sarebbe risolta, a meno che non vogliano addirittura iscriverli alla scuola statale che si trova a soli 20 metri dalla casa che abbiamo messo a disposizione della famiglia. Ed è una scuola montana, dove ogni classe è formata da nove o dieci alunni. Con la possibilità dunque di un rapido inserimento e adattamento.

Interrogato poi sulla possibile conclusione della vicenda, il sindaco si è detto convinto di un lieto fine. “Ci sono tutti i presupposti per arrivare al ricongiungimento familiare, con la responsabilità genitoriale magari ridata in tempi successivi”.