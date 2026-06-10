Famiglia nel bosco, rivelazione del sindaco di Palmoli sulle mosse di Nathan: la partita IVA e l'appezzamento

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuove rivelazioni sulla famiglia nel bosco. A farle è stato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciuli, in tv dove ha raccontato degli sviluppi della vicenda e delle mosse di Nathan Trevallion, padre del nucleo familiare. Per favorire il ritorno a casa dei figli, l’uomo ha aperto la partita IVA e acquisito un appezzamento di terreno.

Famiglia nel bosco, parla il sindaco di Palmoli

Gli ultimi sviluppi della vicenda sono arrivati con il parere degli esperti del tribunale minorile dell’Aquila che hanno concluso la perizia su famiglia e l’hanno depositata ai giudici. In essa, hanno spiegato che non è loro obiettivo perseguire l’opportunità della permanenza dei minori nella casa-famiglia.

Nel frattempo, negli ultimi due mesi, secondo il sindaco del comune abruzzese, i due coniugi Trevallion hanno cambiato il loro atteggiamento e stanno facendo di tutto pur di avvicinare il rientro a casa dei piccoli. Hanno inoltre annunciato che vogliono restare in Italia.

Il cambiamento di Nathan

In collegamento con Storie Italiane, su Rai Uno, il sindaco Giuseppe Masciuli è tornato sulla battaglia che i due coniugi stanno portando avanti affinché i loro figli possano far ritorno nella loro casa. “Negli ultimi due mesi la famiglia si è mostrato molto attiva nel voler dare una risposta alle criticità sollevate dalla magistratura” – dice il primo cittadino – che spiega poi le mosse di Nathan.

“Ha acquistato un ulteriore appezzamento di terreno per poter raggiungere l’unità minima aziendale prevista e ha presentato poi un progetto di ampliamento della propria abitazione. In realtà si tratta di una costruzione ex novo distaccata dal fabbricato noto come casa nel bosco. Poi ha acquisito anche la partita iva e ha regolarizzato la propria posizione fiscale, una scelta presa insieme a Catherine. Poi i due hanno inoltrato al comune un programma didattico scolastico per chiedere il supporto delle strutture del Comune per l’home schooling e per il dopo scuola, un utile elemento di socializzazione”.

In conclusione – dopo aver confermato come sia stato riattivato il presidio di vicinanza con l’ormai famoso camper per la famiglia nel bosco – il sindaco si è detto sorpreso del cambiamento a 360 gradi e dell’atteggiamento della coppia. “Non pensavo che avrebbe manifestato una disponibilità di questo tipo”, ha chiosato.

Il parere del consulente

Durante la stessa trasmissione è poi intervenuto anche Tonino Cantelmi, consulente della famiglia. Questi ha spiegato come il ritorno a casa dei piccoli sia necessario per il loro bene e per il loro interesse.

“Le criticità ci sono e ci sono state ma sono superate e superabili. È dimostrata la loro buona volontà visto che si sono sottoposti a un percorso di sostegno genitoriale con psicologi, a incontri in luogo neutro dei bambini con la madre insieme a dei professionisti. Hanno accettato l’aiuto e stanno facendo un passo ragionevole”, ha detto il consulente.

Infine Cantelmi ha detto di augurarsi che in futuro venga fatto un monitoraggio e un accompagnamento della famiglia nel proprio percorso. E poi si è rivolto a Serena Bortone, presente nel programma, verso cui ha detto di aver provato “amarezza”. Questa aveva spiegato come, secondo lei, i genitori non debbano decidere al 100% le vite dei figli e non debbano trattarli come delle cavie di un esperimento sociale. In sua risposta, il consulente ha ricordato come nella famiglia nel bosco ci fosse “unione, amore e affetto e ha diffidato dal vivere la questione come una vittoria dello Stato”.