Famiglia nel bosco, rivelazione di Catherine da Bruno Vespa: "Restiamo in Italia, vogliono tornare a casa"
Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, rivela in una intervista a Bruno Vespa che resteranno in Italia
“Sicuramente rimarremo in Italia”. Così Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, rivela quali sono le loro intenzioni dopo che i tre bambini torneranno a casa. “Ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto”, afferma in una intervista a Bruno Vespa, spiegando che vivranno in una nuova casa nella loro proprietà che “soddisferà tutti i requisiti dei servizi sociali”.
- Famiglia nel bosco, l'intervista di Catherine con Bruno Vespa
- "Rimarremo in Italia"
- "Figli mai stati isolati"
Famiglia nel bosco, l’intervista di Catherine con Bruno Vespa
Intervistata da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, Catherine Birmingham ha parlato di questi mesi trascorsi lontano dai figli, dello stile di vita scelto da lei e dal marito Nathan e delle loro prossime mosse.
La separazione dai figli, ospitati dal marzo scorso in una casa famiglia a Vasto, “è stato un momento estremamente traumatico“, ha raccontato la mamma della famiglia nel bosco.
“È stato un trauma molto grave per me. Ora ogni giorno mi concentro sul ricongiungimento, sul riportarli a casa”, ha aggiunto.
La donna ha potuto incontrare i tre bambini giovedì scorso: “Eravamo molto felici di incontrarci”, ha raccontato, i piccoli “continuano a chiedere quando possono tornare a casa“.
“Rimarremo in Italia”
Nel corso dell’intervista Catherine Birmingham ha parlato anche del suo rapporto con il nostro Paese: “L’Italia è stata davvero molto buona con noi. Abbiamo incontrato le persone più incredibili, persone che ci hanno supportato e ci hanno dimostrato un grandissimo amore”.
E ha rivelato che una volta riabbracciati i figli resteranno qua:”Sicuramente rimarremo in Italia, ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto, quindi una vita in armonia, in felicità e nell’amore tutti insieme”.
La donna ha parlato anche della nuova casa che verrà realizzata nella loro proprietà, dove sorge il casolare dove vivevano.
Un’abitazione che “soddisferà tutti i requisiti dei servizi sociali” ma “anche il nostro stile di vita e la nostra connessione con la natura”.
“Figli mai stati isolati”
La donna è poi tornata a difendere lo stile di vita che la famiglia conduceva, spiegando che i figli “non sono mai stati isolati. Eravamo sempre in una comunità con i vicini, gli amici, con la famiglia”.
“Abbiamo scelto di educarli a casa”, racconta, “ci occupavamo di loro e c’erano anche altre persone che ci aiutavano ad occuparci di loro”, ha spiegato.
Sull’istruzione dei figli e sul perché non sapessero leggere e scrivere all’età di 8 e 7 anni, Birmingham ha spiegato che stavano seguendo “lo stesso programma del sistema Steiner, dove la lettura e la scrittura avvengono dopo perché c’è uno sviluppo del cervello che è successivo”.