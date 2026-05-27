Famiglia nel bosco, rivelazione di Catherine da Bruno Vespa: "Restiamo in Italia, vogliono tornare a casa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sicuramente rimarremo in Italia”. Così Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, rivela quali sono le loro intenzioni dopo che i tre bambini torneranno a casa. “Ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto”, afferma in una intervista a Bruno Vespa, spiegando che vivranno in una nuova casa nella loro proprietà che “soddisferà tutti i requisiti dei servizi sociali”.

Famiglia nel bosco, l’intervista di Catherine con Bruno Vespa

Intervistata da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, Catherine Birmingham ha parlato di questi mesi trascorsi lontano dai figli, dello stile di vita scelto da lei e dal marito Nathan e delle loro prossime mosse.

La separazione dai figli, ospitati dal marzo scorso in una casa famiglia a Vasto, “è stato un momento estremamente traumatico“, ha raccontato la mamma della famiglia nel bosco.

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“È stato un trauma molto grave per me. Ora ogni giorno mi concentro sul ricongiungimento, sul riportarli a casa”, ha aggiunto.

La donna ha potuto incontrare i tre bambini giovedì scorso: “Eravamo molto felici di incontrarci”, ha raccontato, i piccoli “continuano a chiedere quando possono tornare a casa“.

“Rimarremo in Italia”

Nel corso dell’intervista Catherine Birmingham ha parlato anche del suo rapporto con il nostro Paese: “L’Italia è stata davvero molto buona con noi. Abbiamo incontrato le persone più incredibili, persone che ci hanno supportato e ci hanno dimostrato un grandissimo amore”.

E ha rivelato che una volta riabbracciati i figli resteranno qua:”Sicuramente rimarremo in Italia, ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto, quindi una vita in armonia, in felicità e nell’amore tutti insieme”.

La donna ha parlato anche della nuova casa che verrà realizzata nella loro proprietà, dove sorge il casolare dove vivevano.

Un’abitazione che “soddisferà tutti i requisiti dei servizi sociali” ma “anche il nostro stile di vita e la nostra connessione con la natura”.

“Figli mai stati isolati”

La donna è poi tornata a difendere lo stile di vita che la famiglia conduceva, spiegando che i figli “non sono mai stati isolati. Eravamo sempre in una comunità con i vicini, gli amici, con la famiglia”.

“Abbiamo scelto di educarli a casa”, racconta, “ci occupavamo di loro e c’erano anche altre persone che ci aiutavano ad occuparci di loro”, ha spiegato.

Sull’istruzione dei figli e sul perché non sapessero leggere e scrivere all’età di 8 e 7 anni, Birmingham ha spiegato che stavano seguendo “lo stesso programma del sistema Steiner, dove la lettura e la scrittura avvengono dopo perché c’è uno sviluppo del cervello che è successivo”.