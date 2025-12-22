Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone bacchetta la madre: "La più problematica, dà filo da torcere ad avvocati"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Roberta Bruzzone, su YouTube, ha ricapitolato la vicenda della famiglia nel bosco, cui la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso contro la decisione del Tribunale minorile di sospendere la potestà genitoriale. La criminologa ha parlato, in particolare, della madre Catherine che sarebbe “la più problematica”.

Roberta Bruzzone sui genitori della famiglia nel bosco

La criminologa ha ricordato che la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham contro l’ordinanza del Tribunale minorile che, il 13 novembre, ha sospeso la potestà genitoriale della coppia e ha disposto il collocamento dei 3 minori in una casa-famiglia a Vasto.

Bruzzone ha sottolineato come le funzioni genitoriali non possano essere derogate: “non si può prescindere dal fatto che un genitore debba garantire una serie di diritti ai bambini e l’accesso a tutta una serie di possibilità”.

La criminologa Roberta Bruzzone

Secondo l’esperta, non si tratta di scelta dello stile di vita.

“Questi genitori hanno evidentemente un approccio ambientalista, forse anche un po’ radicale – ha aggiunto – se questo aspetto riguardasse solo gli adulti, sarebbero liberissimi di fare questa scelta”. Bruzzone ha spiegato però che la coppia abbia deciso di andare a vivere nel bosco solo dopo aver fatto altri tipi di esperienze.

“I loro figli queste opzioni parrebbero non averle, perché sono totalmente inglobati in questa dimensione in cui l’altro, il mondo esterno, non è armoniosamente incluso”, ha continuato la criminologa evidenziando come sarebbe più corretto che i bambini possano fare le loro scelte ed esperienze.

Roberta Bruzzone sulla madre della famiglia nel bosco

Rispondendo a una utente che, criticando la decisione dei giudici, ha affermato come ci siano famiglie più disastrate a cui i figli vengono lasciati, Bruzzone ha replicato che la ratio non è comunque corretta.

“Dovremmo augurarci che si prendano in carico quel tipo di situazioni”, ha detto la criminologa.

“Qui ci sono delle criticità, di tipo igienico, scolastico, formativo, legate alla socializzazione”, ha spiegato Bruzzone riferendosi alla famiglia nel bosco e aggiungendo che la disponibilità dei genitori a cambiare stile di vita, per riottenere la potestà dei figli, non le sembra del tutto credibile.

La criminologa ha puntato il dito soprattutto sulla madre Catherine che le pare “la più rigida sotto l’aspetto dell’approccio, quella che sta dando più filo da torcere agli avvocati”. “Non vi dimenticate che l’avvocato precedente – ha aggiunto – si è dimesso proprio perché non riusciva a trovare una strada per convincerli a diventare un po’ più collaborativi”.

“Probabilmente il Tribunale ora non crede a questo cambiamento così radicale”, ha concluso.

Cosa dovrebbero garantire i genitori

Roberta Bruzzone ha poi parlato del fatto che la figlia più grande, di 8 anni, non sappia scrivere, in particolare “occupa tutti gli spazi perché non riesce a scrivere su spazi più adeguati, non ha un livello di scolarizzazione compatibile con la terza elementare”, e che l’attività lavorativa dei genitori non è del tutto chiara.

“La madre fa delle consulenze online olistiche, che sembrerebbe della roba un po’ esoterica, ma non so che volume d’affari possa avere”, ha detto la criminologa.

Sarebbero proprio questi punti a far sorgere il dubbio che ai bambini possa mancare qualcosa. “Il problema non è come vivono, possono continuare a vivere così” ma devono garantire “quelli che sono i diritti fondamentali” ai figli.

Per Bruzzone, in pratica, ai bambini deve essere garantita la possibilità di socializzare, di studiare, avere una corretta igiene e un’adeguato livello di sicurezza.