Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone consiglia papà Nathan e punta il dito contro Catherine "mamma pericolosa"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberta Bruzzone consiglia a Nathan Trevallion di prendere il controllo della vicenda che sta sconvolgendo la sua famiglia. Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura di Vasto dove i figli sono ospitati da quattro mesi, il marito spera nella decisione del tribunale per i minorenni di affidare a lui i tre bambini della casa nel bosco di Palmoli. Una soluzione auspicata dalla criminologa.

La posizione di Nathan

Il papà dei tre bimbi è ora al centro nel caso che sta stravolgendo la sua famiglia, in seguito all’ordinanza che ha descritto la Catherine Birmingham come “ostile e squalificante” e che potrebbe portare a un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale della moglie.

Aspettando speranzoso la decisione del tribunale dell’Aquila di affidare a lui i figli, Nathan cerca di mostrarsi come mediatore, anche con l’appello lanciato tramite i media di abbassare i toni e di fermare le proteste davanti alla struttura di Vasto: “Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui”, ha affermato.

ANSA

Il commento del garante sulla famiglia nel bosco

Il pericolo che i bambini della famiglia nel bosco vengano dati in adozione è stato categoricamente escluso dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, intervenuta nelle ore successive all’allontanamento di Catherine per mettere in chiaro i punti sulla vicenda.

“L’unica cosa che vi voglio dire è che per i bambini non esiste un provvedimento di adottabilità. Non verranno separati e stiamo lavorando per la serenità di questi bambini” ha dichiarato.

L’attacco di Roberta Bruzzone

Un epilogo non così scontato secondo la psicologa Roberta Bruzzone che, intervenuta alla trasmissione La Vita in diretta, ha commentato gli ultimi sviluppi del caso, puntando il dito contro Catherine e consigliando a Nathan di “fare il padre”.

“Quindi deve mostrarsi collaborativo, deve garantire ciò che il tribunale ha richiesto e mi pare nella condizione di poterlo fare – ha detto rispondendo al conduttore Alberto Matano – Deve garantire ai suoi figli un processo di scolarizzazione, deve garantire la possibilità di avere accesso a cure adeguate, deve garantire la possibilità di socializzare in maniera adeguata, cioè deve fare quello che la legge in questo paese impone a qualunque genitore – ha spiegato – Lui mi pare abbia ben compreso la situazione e ad oggi deve fare anche un’altra cosa: deve tutelare i bambini da quella che viene considerata a tutti gli effetti una madre pericolosa“. “Quindi è un uomo che dovrà purtroppo secondo me affrontare una scelta se vuole tutelare i suoi figli” ha affermato infine Bruzzone.