Famiglia nel bosco, Romina Power difende Catherine: "Come osano separare una mamma dai suoi figli?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Romina Power prende le parti di Catherine Birmingham e si immedesima nella mamma della famiglia nel bosco. La cantante 74enne ha deciso di dire la sua sulla vicenda di Palmoli, con un post in cui si è messa nei panni della donna allontanata dalla struttura che ospita i figli da circa quattro mesi. “Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco” ha scritto, raccogliendo tanti consensi ma anche qualche critica, tra cui quella di Selvaggia Lucarelli.

Il post di Romina Power sulla famiglia nel bosco

Romina Power è intervenuta dal suo profilo social sulla vicenda della famiglia nel bosco esprimendo la sua vicinanza a Catherine Birmingham e riportando la sua esperienza, che secondo quanto racconta non sarebbe tanto diversa da quello che avrebbe vissuto all’epoca del matrimonio con Al Bano.

“Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia – ha scritto – Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre!! Ma come osano separare una mamma dai suoi figli?”.

L’appello a Giorgia Meloni

Tramite il suo profilo Instagram, la cantante ha voluto manifestare tutto il suo supporto verso la mamma dei bimbi della famiglia nel bosco, in cui si è rivista, pubblicando inoltre in un post successivo una vecchia foto insieme Al Bano e ai quattro figli Ylenia, Romina, Cristèl e Yari, con scritto “l’altra famiglia nel bosco“.

“L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna…questo non sarebbe successo! Ma come sta cambiando l’Italia! Che tristezza, io spero che Giorgia Meloni possa intervenire per proteggere questa famiglia!” ha affermato Romina Power, chiamando in causa la premier.

La critica di Selvaggia Lucarelli

Un intervento che ha collezionato tanti commenti di approvazione sotto al post, ma che ha scatenato anche la reazione di Selvaggia Lucarelli.

“Ci mancava solo lei – ha scritto la giornalista in una Storia sul suo profilo – proprio la stessa situazione della famiglia nel bosco. Romina e Albano, milionari con una magione da favola in Puglia, in giro per il mondo nei 5 stelle, con i figli che hanno studiato ad Harvard e in altre prestigiose scuole internazionali”.