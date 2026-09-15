Famiglia nel bosco, salta l'incontro con i bambini nella nuova casa: "Non ci sono le condizioni necessarie"

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“Non ci sono state le condizioni necessarie”, questo è quanto stabilito dalle assistenti sociali sull’incontro tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i loro tre bambini. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, fa sapere all’Ansa che gli assistenti, mandati per un sopralluogo nella nuova casa assegnata dall’amministrazione locale, hanno stabilito che nella nuova abitazione mancherebbero “le condizioni di sicurezza e privacy necessarie”. L’avvocato dei coniugi, Simone Pillon, fa sapere che l’incontro si terrà presso “la solita località protetta“.

Perché è saltato l’incontro nella nuova casa

Nel primo pomeriggio di martedì 15 settembre un’inviata di Dentro la Notizia ha lanciato, nell’ultima ora, la notizia del mancato incontro dei coniugi della famiglia nel bosco con i loro bambini.

L’incontro era previsto nella nuova casa consegnata dal Comune di Palmoli con la presenza degli assistenti sociali, che avrebbero consentito che i tre bambini riabbracciassero Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. All’ultimo momento, tuttavia, l’incontro nella nuova abitazione non ha avuto luogo.

Secondo l’inviata, gli assistenti sociali hanno ritenuto che mancassero “le condizioni necessarie”, quindi “l’incontro non si è svolto qui”. La corrispondente, tuttavia, aggiunge che “è probabile che si stia svolgendo altrove”. Il Comune di Palmoli aveva chiesto ai giornalisti di non effettuare riprese davanti alla nuova casa, per questo motivo l’inviata si era spostata di “poche centinaia di metri”, dunque esclude che la ragione del mancato incontro sia dipeso dalla presenza dei cronisti.

Subito dopo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha fatto sapere all’Ansa che nonostante l’allontanamento dei cronisti, i servizi sociali hanno stabilito che nella nuova casa mancassero “le condizioni necessarie di sicurezza e di privacy“.

L’incontro della famiglia nel bosco

Come ricostruisce Ansa, l’incontro era previsto per il pomeriggio di martedì 15 settembre nella nuova casa che il Comune di Palmoli ha consegnato in comodato d’uso gratuito alla famiglia nel bosco.

Per Nathan, Catherine e i loro figli si sarebbe trattato del primo incontro da novembre 2025, quando il tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale.

Il commento del sindaco di Palmoli

Appresa la decisione dei servizi sociali, Masciulli ha raccontato che “stavamo sul posto con i carabinieri e i dipendenti comunali, abbiamo proposto di delimitare l’area fino a mezzo chilometro dalla casa di Nathan”, ma nonostante ciò l’incontro dei coniugi Birmingham-Trevallion con i loro figli è saltato.

Il primo cittadino non nasconde la sua amarezza: “A me pare, ripeto ancora una volta, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore fuorché l’interesse dei bambini“.

L’incontro spostato in una località protetta

Sulla notizia è intervenuto anche Simone Pillon, avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che all’Ansa ha ricordato che “i piccoli attendevano questo momento da 10 mesi e la loro attesa è andata delusa”.

L’incontro, quindi, è stato spostato “presso la solita località protetta”, ha aggiunto il legale.