Famiglia nel bosco, Salvini a Palmoli da Nathan e Catherine: "Mi vergogno di come sono stati trattati i bimbi"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nuovo capitolo nella vicenda della famiglia nel bosco. Matteo Salvini è andato a Palmoli, in provincia di Chieti, per incontrare il sindaco, Giuseppe Masciulli, così come i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. “Da genitore mi vergogno di come sono stati trattati loro e soprattutto i tre bambini”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, puntando il dito contro il “sistema” composto da “tribunale dei minori, assistenti sociali e curatori”.

Matteo Salvini a Palmoli dalla famiglia nel bosco

Poco dopo le ore 15 di lunedì 27 aprile, il leader della Lega è arrivato a Palmoli, accolto in municipio dal sindaco Giuseppe Masciulli.

Intercettato da Ore 14, trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, Salvini ha dichiarato: “Vengo per ascoltare, mettermi a disposizione di una famiglia che non merita altre settimane di sofferenza. Una violenza istituzionale che da genitore mi fa rabbrividire. Cinque mesi sono già troppi. Mesi di lontananza, di separazione dei bambini dalla mamma e dal papà, non occorre essere psichiatri o psicologi per capire che questi bimbi sicuramente stavano meglio coi genitori: non capisco veramente come dopo mesi di fallimenti questo sistema” – formato da “tribunale dei minori, assistenti sociali, curatori, non capisca che stanno facendo il male dei bambini“

E ancora: “Basta sentire un educatore dei tanti che stanno seguendo la vicenda: portare via i bimbi a una famiglia è l’ultima delle opzioni. Lì non c’era violenza, non c’era droga, non c’era sopraffazione, non c’era abuso, non c’era illegalità: è veramente inspiegabile. Ovviamente, la politica non può arrivare ovunque, perché poi c’è la questione giudiziaria in corso, però invito a tutti a mettersi la mano sulla coscienza”.

“Andrò ad ascoltare quella mamma e quel papà cercando di fare il possibile più che da ministro da genitore di questo Paese che si vergogna di come sono stati trattati questi genitori e soprattutto quei tre bimbi”, ha chiosato prima dell’incontro con Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

Nathan, Catherine e la politica

Non è la prima volta che la politica entra nella vicenda della famiglia nel bosco.

Prima del referendum sulla Giustizia, esponenti del Governo – tra cui la premier Giorgia Meloni – hanno sottolineato le ragioni del Sì criticando proprio la magistratura minorile, sostenendo che l’eventuale riforma della Giustizia avrebbe ridotto il potere discrezionale dei giudici.

Il 25 marzo 2026, pochi giorni dopo la vittoria del No, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono stati ricevuti al Senato dal presidente Ignazio La Russa: quest’ultimo aveva sottolineato di averli invitati “per stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda”.

Un mese dopo, il 23 aprile, i genitori sono stati accolti alla Camera, prendendo parte alla conferenza stampa dal titolo Voglio tornare a casa. Il calvario della famiglia nel bosco, organizzata da Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.