Famiglia nel bosco, Salvini accusa giudici e servizi sociali: "Con maranza e baby gang non si sono visti"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato del caso della famiglia del bosco, attaccando duramente i giudici che hanno deciso per la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia coinvolta nei confronti dei loro tre figli e i servizi sociali che hanno segnalato la situazione abitativa della famiglia.

Salvini attacca sulla “famiglia del bosco”

A margine dell’evento ‘Buone politiche per grandi orizzonti’, in corso oggi 24 novembre a Milano, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha commentato la vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”:

Quei tre bambini sono stati strappati alla famiglia in Abruzzo perché secondo l’assistente sociale e qualche giudice potrebbero correre dei pericoli o addirittura crescere con del disagio psichico.

Al momento i tre figli della coppia, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, si trovano in una struttura nella città di Vasto, insieme alla madre. L’avvocato della famiglia ha fatto ricorso contro il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.

L’attacco di Salvini sui “maranza”

Salvini ha poi proceduto ad attaccare i servizi sociali, accusandoli di non intervenire in casi di delinquenza giovanile:

Noi ogni giorno abbiamo notizie di maranza, baby gang, teppisti, scippatori, molestatori, però in quel caso l’assistente sociale o il giudice non l’abbiamo visto.

Il ministro ha poi continuato, dichiarando: “Quindi conto che la giustizia sia veloce laddove serve intervenire, dove c’è veramente violenza, disagio, pericolo, e conto che a brevissimo quei bambini possano tornare nella loro casa, nei loro letti, coi loro giochi, nel loro ambiente, con la mamma e col papa”.

Il caso della famiglia del bosco

Dall’inizio di novembre, in Abruzzo, i servizi sociali hanno iniziato a monitorare una famiglia di origini inglesi e australiane che vive nelle campagne fuori da Palmoli, in provincia di Chieti, in una zona relativamente isolata.

Dopo alcuni controlli seguiti a un’intossicazione da funghi, i servizi sociali hanno segnalato diversi problemi abitativi, educativi e sanitari nella situazione di vita della famiglia e questo ha portato il tribunale dei minori dell’Aquila a sospendere la potestà genitoriale della coppia.

I due hanno subito fatto ricorso attraverso il loro avvocato, contestando alcune delle conclusioni dei servizi sociali, soprattutto per quanto riguarda il grado di educazione della figlia maggiore.