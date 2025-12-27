Famiglia nel bosco, Salvini attacca e annuncia riflessione della Lega su assistenti sociali e giudici minorili

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso della famiglia nel bosco alimenta lo scontro fra politica e magistratura, con il vicepremier Matteo Salvini che rivela come fra i ranghi della Lega sia in corso una “profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile“. Dalla riflessione è possibile che scaturisca qualcosa di estremamente concreto, come una proposta di legge finalizzata a modificare gli attuali assetti.

Matteo Salvini sulla famiglia nel bosco

“Non avrò pace fino a che non riusciremo a trovare il metodo legale per riportare a casa i bambini” della famiglia nel bosco, “a costo di andarci”.

Così ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà.

“Una profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile, come Lega, la stiamo facendo, su questo la politica ha il dovere di lavorare, devono essere figure che intervengono per salvare e ricomporre famiglie, non per strappare bambini, separare e distruggere famiglie”, ha aggiunto.

Di recente, il vicepremier si era espresso con parole durissime nel condannare la magistratura: Salvini aveva attaccato i giudici che avevano negato a Nathan il permesso di fare il pranzo di Natale coi figli.

Scontro fra Governo e magistratura

Fra le fila della Lega c’è una figura esperta di diritto minorile, l’ex magistrata Simonetta Matone. Se una riflessione nella Lega è effettivamente in corso, allora Matone non può esserne rimasta esclusa.

Il rischio è che la questione vada a esasperare ulteriormente i già tesissimi rapporti fra Governo e magistratura, al minimo storico in vista del referendum sulla separazione delle carriere nella Giustizia e dopo l’approvazione della riforma della Corte dei Conti, che le toghe hanno definito una “pagina buia” per i cittadini italiani.

Bambini ancora in casa famiglia

Intanto il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha stabilito che i bambini che vivevano con i genitori nel bosco di Palmoli (Chieti) rimarranno ancora nella casa famiglia.

E per la famiglia nel bosco c’è una novità: il casolare dato in comodato d’uso gratuito a Nathan Trevallion, il papà, sarà disponibile solo fino a fine febbraio 2026.

Da marzo, l’uomo dovrà trovare una nuova sistemazione, forse accettando la proposta del sindaco di Palmoli. Intanto, i tre figli e la madre, come detto, restano in una struttura protetta in attesa della decisione del tribunale dei minorenni.