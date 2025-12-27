NOTIZIE
Temi Caldi:

Famiglia nel bosco, Salvini attacca e annuncia riflessione della Lega su assistenti sociali e giudici minorili

Il caso della famiglia nel bosco alimenta il conflitto fra politica e magistratura: Salvini annuncia una riflessione interna alla Lega. Si apre la possibilità di una riforma?

Pubblicato: Aggiornato:

Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso della famiglia nel bosco alimenta lo scontro fra politica e magistratura, con il vicepremier Matteo Salvini che rivela come fra i ranghi della Lega sia in corso una “profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile“. Dalla riflessione è possibile che scaturisca qualcosa di estremamente concreto, come una proposta di legge finalizzata a modificare gli attuali assetti.

Matteo Salvini sulla famiglia nel bosco

“Non avrò pace fino a che non riusciremo a trovare il metodo legale per riportare a casa i bambini” della famiglia nel bosco, “a costo di andarci”.

Così ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà.

famiglia-nel-bosco-salviniUS Mediaset

“Una profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile, come Lega, la stiamo facendo, su questo la politica ha il dovere di lavorare, devono essere figure che intervengono per salvare e ricomporre famiglie, non per strappare bambini, separare e distruggere famiglie”, ha aggiunto.

Di recente, il vicepremier si era espresso con parole durissime nel condannare la magistratura: Salvini aveva attaccato i giudici che avevano negato a Nathan il permesso di fare il pranzo di Natale coi figli.

Scontro fra Governo e magistratura

Fra le fila della Lega c’è una figura esperta di diritto minorile, l’ex magistrata Simonetta Matone. Se una riflessione nella Lega è effettivamente in corso, allora Matone non può esserne rimasta esclusa.

Il rischio è che la questione vada a esasperare ulteriormente i già tesissimi rapporti fra Governo e magistratura, al minimo storico in vista del referendum sulla separazione delle carriere nella Giustizia e dopo l’approvazione della riforma della Corte dei Conti, che le toghe hanno definito una “pagina buia” per i cittadini italiani.

Bambini ancora in casa famiglia

Intanto il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha stabilito che i bambini che vivevano con i genitori nel bosco di Palmoli (Chieti) rimarranno ancora nella casa famiglia.

E per la famiglia nel bosco c’è una novità: il casolare dato in comodato d’uso gratuito a Nathan Trevallion, il papà, sarà disponibile solo fino a fine febbraio 2026.

Da marzo, l’uomo dovrà trovare una nuova sistemazione, forse accettando la proposta del sindaco di Palmoli. Intanto, i tre figli e la madre, come detto, restano in una struttura protetta in attesa della decisione del tribunale dei minorenni.

famiglia nel bosco Salvini ANSA

Leggi anche

ENEL

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo