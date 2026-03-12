Famiglia nel bosco, Salvini contro giudici e assistenti sociali: "Dove sono quando i rom vivono nella m***a?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Matteo Salvini senza freni sul caso famiglia del bosco. Il vicepremier si è scagliato nuovamente contro i giudici e gli assistenti sociali coinvolti nella vicenda di Palmoli, tirando in ballo i gruppi rom in Italia con espressioni fuor di metafora in diretta Tv. "Ci sono migliaia di bimbi che vivono nei campi rom nella m***a" ha detto il segretario della Lega.

Il commento sul caso della famiglia nel bosco

Matteo Salvini è tornato a puntare il dito contro giudici e assistenti sociali, commentando la vicenda della famiglia nel bosco in collegamento con Dritto e Rovescio su Rete 4.

"Non solo magistrati che sono intervenuti a mio avviso, per gli atti che ho letto, per come mi sono documentato, in maniera eccessiva, perché strappare dei bambini a una mamma e un papà è l’ultima delle opzioni" ha detto rispondendo al conduttore Paolo Del Debbio.

"Se c’è droga, se c’è violenza sessuale, se ci sono molestie, abusi, subito da fare, ma non si può discutere un modello educativo distruggendo una famiglia, con l’intervento anche di assistenti sociali, che evidentemente non sono sempre all’altezza della situazione" ha detto ancora il ministro dei Trasporti.

L’attacco di Salvini

Salvini è poi passato all’attacco diretto, definendo la vicenda della famiglia nel bosco come un "caso di violenza istituzionale raccapricciante, che mi preoccupa fortemente da papà perché potrebbe accadere nelle case di chiunque e farò di tutto perché quei bimbi vengano riportati a casa il prima possibile e quella bella famiglia venga riunita".

"Ci sono migliaia di bimbi che vivono nei campi rom nella m***a, tra i topi, con genitori che rubano, e non vanno a scuola, non hanno il bango, non hanno la luce, non hanno il gas" ha aggiunto il vicepremier senza giri di parole.

"Li ho visto a Roma, li ho visti a Milano, gli ho parlato a Giugliano, dove sono lì gli assistenti sociali e il tribunale dei minori?" ha chiesto provocatoriamente.

La proposta di legge

Durante il collegamento Tv, il segretario della Lega ha poi ricordato la presentazione di "un disegno di legge che finalmente mette ordine nel mondo degli affidi familiari e delle case famiglie, perché è anche un business da miliardi di euro".

Una proposta sostenuta da tutta la maggioranza che dovrebbe prevedere una consulenza tecnica collegiale di esperti di cui i giudici dovrebbero tenere conto, per limitare l’allontanamento dei minori dal contesto familiare ai casi più estremi.