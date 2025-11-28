Famiglia nel bosco, Salvini contro i giudici per le "5 pattuglie dei carabinieri, neanche ci fosse Totò Riina"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Neanche ci fosse Totò Riina“. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna ad attaccare i giudici per il caso dei bimbi allontanati dalla famiglia del bosco in Abruzzo. Secondo il segretario della Lega si tratta di un “atto di violenza ingiustificata”, affermando poi che gli assistenti sociali non muovono un dito in casi simili o anche peggiori che riguardano i campi rom.

Famiglia nel bosco, Salvini contro i giudici

Nella serata di giovedì 27 novembre, alla vigilia dello sciopero generale del 28, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto a Ore 14 sera su Rai 2 per parlare della vicenda della famiglia nel bosco.

Il leghista è tornato ad attaccare i servizi sociali e i giudici del tribunale dei minorenni dell’Aquila per l’allontanamento dei tre bambini di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che vivono in una casa nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti.

ANSA La casa della famiglia nel bosco a Palmoli (Chieti)

“Togliere i bambini ai genitori è l’ultima soluzione“, ha detto Salvini. Ci sono situazioni in cui è necessario, ma secondo il ministro non è questo il caso.

“Non parlo a caso”, ha detto il ministro, affermando di aver letto le carte e di aver parlato più volte con l’avvocato Angelucci, ex legale della coppia anglo-australiana.

“Neanche ci fosse Totò Riina”

Salvini ha tracciato un quadro quasi bucolico della famiglia nel bosco: i bimbi tolti ai genitori dai giudici sono cresciuti “in mezzo alla natura” e “fanno educazione scolastica a casa come altre 16 mila famiglie in Italia”.

Non hanno la televisione e gli smartphone: “Bimbi senza telefonini, un miracolo!”.

E ancora: “Ma quanti dei nostri nonni aveva il bagno fuori casa?”.

Per casi simili o anche peggiori che riguardano minori che vivono nei campi nomadi, secondo Salvini non c’è la stessa solerzia di assistenti sociali e magistratura.

Nei campi rom “i bimbi vivono nella cacca”, “educati alla violenza”, e nessuno si muove.

Per la famiglia di Palmoli invece gli assistenti sociali e il tribunale dei minorenni “un giorno si svegliano” e “mandano cinque pattuglie dei carabinieri in un bosco, neanche ci fosse Totò Riina“.

Salvini: “Un atto di violenza ingiustificata”

Salvini ha detto che si tratta di un caso che lo ha “colpito profondamente” e “angosciato“.

Per il ministro la decisione del tribunale dei minorenni dell’Aquila è un “sopruso”, un “atto di violenza ingiustificata“.

“Uno Stato che entra con la forza in casa di una famiglia non è uno Stato in cui voglio crescere i miei figli”, ha detto Salvini.

“Spero – ha aggiunto – che sia una delle ultime notti che quei tre bimbi passeranno lontani dall’affetto della loro mamma e del loro papà”.