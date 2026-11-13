Famiglia nel bosco, Salvini contro i giudici: "Violenza di Stato, perché separare i figli dai genitori?"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nella vicenda della famiglia nel bosco. I tre piccoli resteranno nella casa-famiglia di Vasto, come deciso dalla Corte d’Appello dell’Aquila. Tale provvedimento ha fatto infuriare il vicepremier Matteo Salvini che si è scagliato contro i giudici parlando di “violenza di Stato”. L’avvocato della famiglia Trevallion-Birmingham, Simone Pillon, ha anticipato che ricorrerà in Cassazione.

Famiglia nel bosco, le ultime sui figli

Il ricorso presentato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per far tornare i loro figli a casa – e quindi farli lasciare la casa-famiglia dove si trovano – è stato respinto dalla Corte d’Appello dell’Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni.

La decisione è stata accolta in modo negativo dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, da tempo schierato a favore delle rimostranze dell’ormai nota famiglia nel bosco.

ANSA

Matteo Salvini contro i giudici

“Ho sentito l’avvocato Pillon e faremo tutto quello che è normativamente possibile anche in questa legge di bilancio per porre fine a una violenza di Stato che fa il male di quei bambini e di quella famiglia”, attacca Matteo Salvini.

“Quella mamma e quel papà hanno detto di sì a tutto, c’è una nuova casa, la scuola, la sanità e non capisco questo insistere sulla separazione di questi bimbi dai loro genitori”, ha chiosato il segretario della Lega.

La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila è stata resa nota dall’avvocato Simone Pillon, che ha annunciato il ricorso in Cassazione. Il legale chiedeva il “ricongiungimento immediato” di bambini e genitori.

Respinta la proposta dei genitori

Sul tema è intervenuto anche il leader di Italia Domani, Marco Rizzo, che ha definito la pronuncia come una “vera vergogna”. Quindi, ha aggiunto: “La corte abruzzese applicherà lo stesso metro di giudizio negli accampamenti rom o nelle disagiate periferie abruzzesi, abitate da comunità chiuse di immigrati stranieri? Esistono due pesi e due misure, un trattamento riservato alle famiglie straniere e un altro con una famiglia italiana, nell’esercitare il corso della giustizia? Ecco cosa non torna, secondo me”.

Come detto, nella giornata del 13 novembre, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

Come conseguenza di ciò, i tre bambini continueranno a vivere nella casa-famiglia di Vasto dove si trovano dal novembre 2025. Sulla vicenda si era espresso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva disposto un percorso graduale di ricongiungimento con i genitori.