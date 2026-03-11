Famiglia nel bosco, Salvini difende la madre: "Se fosse successo a me, altro che atteggiamento ostile..."

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Il mio obiettivo è riunire questa famiglia”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna a intervenire sulla vicenda della famiglia nel bosco e sull’allontanamento della madre dalla struttura in cui si trovava assieme ai tre figli a Vasto. Il leghista difende mamma Catherine Birmingham: “Se una cosa del genere fosse capitata a me, altro che atteggiamento ostile”. E parla della proposta di legge della maggioranza per limitare i casi in cui un giudice può disporre la sottrazione dei minori ai genitori.

Famiglia nel bosco, Salvini difende la madre Catherine

“Se questi sono i presupposti”, quello che è accaduto a Catherine Birmingham e Nathan Trevallion “può accadere a qualunque famiglia”.

Così, intervenendo a Ore 14 Sera su Rai 2, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini torna a parlare del caso della “famiglia nel bosco“.

La madre dei tre bimbi, allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove era stata collocata, è stata descritta da assistenti sociali e responsabili della struttura come ostile e non collaborativa.

Il vicepremier la difende: “Se una cosa del genere fosse capitata a me, altro che atteggiamento ostile…”.

Salvini si dice “sconcertato” da tutta la vicenda. “Parlo da papà”, premette, prima di iniziare a parlare delle iniziative della maggioranza di centrodestra su affidi e tutela dei minori.

La proposta di legge del centrodestra

“Oggi – annuncia Salvini – verrà presentata una proposta di legge della maggioranza per limitare solo ai casi più estremi la sottrazione di minori“.

Secondo questa proposta, sarà possibile portare via i bambini solo nei casi di “abusi e violenze conclamate”, altrimenti “sarà l’ultima delle scelte possibili”, che dovrà passare da un parere preventivo di esperti indipendenti”.

Inoltre è attualmente in discussione al Senato un disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento.

“Vogliamo mettere ordine in quella che è una giungla”, dice Salvini, “in cui mi viene il dubbio anche economicamente se non ideologicamente, che qualcuno abbia interesse a continuare a rimanere nel buio”.

“Chiederò l’ispezione del ministero della Salute”

Sul caso della famiglia del bosco, Matteo Salvini dice avere l’impressione che “qualcuno si sia reso conto di aver esagerato e stia cercando la maniera di ritornare indietro senza rimangiarsi tutto”.

Il ministro commenta positivamente l’invio degli ispettori da parte del ministero della Giustizia: “È giusto approfondire”.

E annuncia che chiederà “l’ispezione del ministero della Salute per verificare la serenità e lo stato di salute psicofisica” dei bambini.

“Se servirà – ha aggiunto – nei prossimi giorni andrò fisicamente, personalmente sul posto, ho tanti difetti ma quando credo in una causa vado fino in fondo”.