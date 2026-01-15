NOTIZIE
Famiglia nel bosco, scatta il presidio "pacifico e permanente": chi c'è dietro e qual è l'obiettivo

Per la famiglia nel bosco annunciato un presidio pacifico e permanente vicino all’abitazione, mentre si avvicina la data della perizia ai genitori

Ubaldo Argenio

Ubaldo Argenio

Per la famiglia nel bosco è stato annunciato un presidio pacifico e permanente a partire dal 17 gennaio, nei pressi dell’abitazione. L’iniziativa è promossa da un gruppo di cittadini e nasce mentre è stata depositata una relazione difensiva al Tribunale dei Minori. Il 23 gennaio inizierà la perizia sulle capacità genitoriali di Catherine e Nathan.

Il presidio annunciato davanti alla casa della famiglia nel bosco

Da sabato 17 gennaio è previsto l’avvio di un presidio “pacifico e permanente” nelle vicinanze della casa della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il nucleo composto da Nathan e Catherine e dai loro tre figli, al centro di un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

L’annuncio è arrivato nel corso della puntata di oggi – giovedì 15 gennaio – di Storie Italiane, in onda su Rai Uno. Secondo quanto spiegato, il presidio dovrebbe svolgersi in forma continuativa, con la presenza di un camper come punto di riferimento.

Famiglia nel bosco, previsto l’avvio di un presidio “pacifico e permanente” nelle vicinanze della casa

I promotori parlano di una iniziativa aperta, alla quale sarà possibile partecipare portando testimonianze e sostegno diretto, anche nei giorni successivi al primo avvio. Non viene esclusa la possibilità di spostare la sede del sit-in, qualora ritenuto necessario.

Organizzazione e obiettivi del presidio

Nel corso della trasmissione è stato trasmesso un estratto dell’intervista al rappresentante degli organizzatori del presidio. Alla domanda su chi siano e cosa rappresentino, la risposta è stata netta: non si tratta di un’associazione strutturata, ma di un gruppo di cittadini che si definiscono liberi e indipendenti.

L’obiettivo dichiarato non riguarda solo la vicenda specifica della famiglia nel bosco. Secondo gli organizzatori, il caso di Nathan e Catherine rappresenterebbe un fenomeno più ampio, che coinvolgerebbe numerose famiglie sottoposte a interventi dei servizi sociali. Il presidio, nelle intenzioni, vorrebbe attirare l’attenzione pubblica su queste situazioni e stimolare una riflessione più generale.

Il sit-in, come spiegato, si articolerà attraverso la presenza fisica delle persone e la possibilità di lasciare testimonianze dirette. La linea indicata è quella di una protesta non violenta e continuativa, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul caso durante le fasi giudiziarie in corso.

La perizia fissata il 23 gennaio

L’iniziativa del presidio nasce mentre è stato depositato presso il Tribunale dei Minori un documento redatto da quattro esperti incaricati dagli avvocati della difesa di Catherine e Nathan, secondo il quale non vi sarebbero pericoli immediati per i bambini, con i genitori che sarebbero disponibili a correggere eventuali criticità.

Ma, sul piano giudiziario, la vicenda resta in una fase delicata. Il 23 gennaio è fissato l’inizio della perizia disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila sulle capacità genitoriali di Catherine e Nathan. L’incarico è stato affidato alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, che avrà 120 giorni di tempo per svolgere gli accertamenti e depositare la relazione.

I tre figli della coppia si trovano attualmente in una casa famiglia a Vasto, insieme alla madre. In questi giorni è iniziata un’attività didattica con una maestra in pensione, che svolge lezioni quattro volte a settimana.

