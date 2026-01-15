Famiglia nel bosco, scatta il presidio "pacifico e permanente": chi c'è dietro e qual è l'obiettivo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Per la famiglia nel bosco è stato annunciato un presidio pacifico e permanente a partire dal 17 gennaio, nei pressi dell’abitazione. L’iniziativa è promossa da un gruppo di cittadini e nasce mentre è stata depositata una relazione difensiva al Tribunale dei Minori. Il 23 gennaio inizierà la perizia sulle capacità genitoriali di Catherine e Nathan.

Il presidio annunciato davanti alla casa della famiglia nel bosco

Da sabato 17 gennaio è previsto l’avvio di un presidio “pacifico e permanente” nelle vicinanze della casa della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il nucleo composto da Nathan e Catherine e dai loro tre figli, al centro di un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

L’annuncio è arrivato nel corso della puntata di oggi – giovedì 15 gennaio – di Storie Italiane, in onda su Rai Uno. Secondo quanto spiegato, il presidio dovrebbe svolgersi in forma continuativa, con la presenza di un camper come punto di riferimento.

I promotori parlano di una iniziativa aperta, alla quale sarà possibile partecipare portando testimonianze e sostegno diretto, anche nei giorni successivi al primo avvio. Non viene esclusa la possibilità di spostare la sede del sit-in, qualora ritenuto necessario.

Organizzazione e obiettivi del presidio

Nel corso della trasmissione è stato trasmesso un estratto dell’intervista al rappresentante degli organizzatori del presidio. Alla domanda su chi siano e cosa rappresentino, la risposta è stata netta: non si tratta di un’associazione strutturata, ma di un gruppo di cittadini che si definiscono liberi e indipendenti.

L’obiettivo dichiarato non riguarda solo la vicenda specifica della famiglia nel bosco. Secondo gli organizzatori, il caso di Nathan e Catherine rappresenterebbe un fenomeno più ampio, che coinvolgerebbe numerose famiglie sottoposte a interventi dei servizi sociali. Il presidio, nelle intenzioni, vorrebbe attirare l’attenzione pubblica su queste situazioni e stimolare una riflessione più generale.

Il sit-in, come spiegato, si articolerà attraverso la presenza fisica delle persone e la possibilità di lasciare testimonianze dirette. La linea indicata è quella di una protesta non violenta e continuativa, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul caso durante le fasi giudiziarie in corso.

La perizia fissata il 23 gennaio

L’iniziativa del presidio nasce mentre è stato depositato presso il Tribunale dei Minori un documento redatto da quattro esperti incaricati dagli avvocati della difesa di Catherine e Nathan, secondo il quale non vi sarebbero pericoli immediati per i bambini, con i genitori che sarebbero disponibili a correggere eventuali criticità.

Ma, sul piano giudiziario, la vicenda resta in una fase delicata. Il 23 gennaio è fissato l’inizio della perizia disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila sulle capacità genitoriali di Catherine e Nathan. L’incarico è stato affidato alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, che avrà 120 giorni di tempo per svolgere gli accertamenti e depositare la relazione.

I tre figli della coppia si trovano attualmente in una casa famiglia a Vasto, insieme alla madre. In questi giorni è iniziata un’attività didattica con una maestra in pensione, che svolge lezioni quattro volte a settimana.