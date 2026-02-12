Famiglia nel bosco, scontro in studio tra Eleonora Daniele e Antonio Marziale dopo il messaggio di Catherine

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro in studio a Storie Italiane tra la conduttrice Eleonora Daniele e Antonio Marziale, fondatore e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori. Il botta e risposta è avvenuto mentre si stava dibattendo sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco“. Per il momento i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham continuano a rimanere separati dai loro tre figli minori. Un punto che ha acceso il confronto tra la giornalista Rai e Marziale, con la prima che ha invitato l’ospite a essere imparziale sulla vicenda.

Famiglia nel bosco, scontro tra Eleonora Daniele e Antonio Marziale

Il clima si è fatto teso in studio quando Marziale ha cominciato a riferire un messaggio ricevuto da Catherine Birmingham.

“Mi è sembrata una donna molto educata e lucida. Mi ha scritto che non è vero che è oppositiva e mi ha detto che i bambini li vede sempre meno ultimamente”, ha raccontato Marziale.

Quindi ha aggiunto: “Devo dirlo perché lo ha detto il dottor Cantelmi quindi non violo alcun segreto istruttorio: il problema è lo scontro con l’assistente sociale. Non ci sono altri scontri. Mi ha detto che soffre molto e accetta tutte le condizioni”.

“Antonio scusami, però…”, ha provato a intervenire Daniele, spazientendo l’ospite: “Io continuo, se mi volete fare finire però”.

“Ti faccio finire – la replica della conduttrice – ma devi avere anche rispetto per il pubblico della rete ammiraglia Rai dove le informazioni devono essere date con neutralità. Tu stai leggendo il messaggio di una parte, ma io non posso dire che sia colpa dell’assistente sociale”.

Storie Italiane: botta e risposta sull’uso dell’italiano

A questo punto il clima si è fatto ancor più rovente. “Io parlo un italiano corretto, in italiano ho preso sempre dieci”, la provocazione di Marziale. “Pure io”, la risposta lapidaria di Daniele, a cui ha fatto eco una controreplica dell’uomo: “Allora, io riferisco quello che mi ha riferito la mamma, se vi interessa ve lo dico, altrimenti andiamo avanti…”

“Mi interessa, ma ti chiedo di mantenere parzialità rispetto al pubblico che ci sta ascoltando”, ha ribadito la conduttrice.

“E dove l’ho violata la parzialità? Eleonora, va bene così. Il resto che mi ha scritto non è di interesse pubblico”, ha chiosato Marziale.

“Scusami Antonio, non confondere le mie parole. Ti ho solo chiesto di non dare la colpa all’assistente sociale”, ha di nuovo sottolineato Daniele. “Io stavo raccontando quello che mi ha scritto la mamma, non mi aspettavo una reazione del genere”, ha continuato Marziale.

“Io – ha di nuovo detto Daniele – qui rappresento l’informazione su tutti e due i lati, altrimenti ci chiama l’assistente sociale e dice che noi abbiamo dato la colpa a lei. Cerchi di non capirmi e va bene”.

“Catherine ha detto che lei è aperta e non oppositiva. E mi ha detto che tutte le volte che i suoi bambini la vedono le chiedono che cosa hanno loro fatto per essere allontanati. I bambini, come è facilmente intuibile, pensano di avere colpa”, ha concluso l’uomo, con la conduttrice che ha detto di trovarsi d’accordo con lui su tale punto.

Chi è Antonio Marziale

Antonio Marziale è nato a Taurianova il 20 aprile 1966 ed è il fondatore e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori. Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Cassino e in Sociologia Magistrale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, è stato anche insignito della Laurea Honoris Causa in Psicologia Sociale.

Inoltre è stato nominato “Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana” da Giorgio Napolitano. Risulta iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Dal 2016 al 2020 è stato Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, venendo rieletto il 12 dicembre 2022. Ha anche maturato varie esperienze come professore universitario, oltre a essere stato assistente in orfanotrofio ed educatore di gruppi infantili e adolescenziali presso l’Azione Cattolica Italiana e la Gioventù Francescana.