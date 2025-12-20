Famiglia nel bosco, scontro tra magistrati e Governo sulle parole di Salvini e Roccella: "Attacco scomposto"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

I magistrati vanno allo scontro con il Governo dopo le parole dei ministri Salvini e Roccella sulla famiglia nel bosco. Con una nota alla stampa inviata dal giudice del tribunale di Pescara e presidente della sezione Abruzzo dell’Anm, Virginia Scalera, l’associazione dei magistrati ha criticato duramente i commenti dei due esponenti dell’Esecutivo, che avevano condannato la decisione della Corte d’Appello di respingere il ricorso di Catherine e Nathan Trevallion.

Famiglia nel bosco: l’attacco di Matteo Salvini

Il vicepremier ha infatti commentato senza mezzi termini il rigetto del ricorso dei genitori della famiglia nel bosco, che avevano fatto appello sull’ordinanza con cui il tribunale per i Minorenni aveva sospeso loro la responsabilità genitoriale.

“Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!” il messaggio di Matteo Salvini dal suo profilo X.

Le parole della ministra Eugenia Roccella

Nel solco di questa dichiarazione è arrivato anche il post su Facebook della ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Roccella, che ha parlato di “deriva ideologica e attaccamento corporativo”.

“Di questa famiglia abbiamo letto tutto e di tutto – ha scritto la ministra – con un’intromissione di apparati dello Stato in scelte e stili di vita che ciascuno è libero di non condividere ma che ancora non si capisce cosa abbiano a che fare con una decisione, quella di separare i figli dai genitori, che dovrebbe essere assunta solo in casi estremi e di fronte a pericoli vitali”

La risposta dei magistrati

Le dichiarazioni dei due ministri sono state respinte con forza e definite “un attacco scomposto e offensivo nei confronti dei giudici” da Virginia Scalera, presidente della sezione Abruzzo dell’Anm, sottolineando come le affermazioni siano state espresse “peraltro in mancanza di conoscenza del provvedimento, perché le motivazioni non sono ancora uscite. E comunque è inaccettabile il tono“.