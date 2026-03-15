Famiglia nel bosco, scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell'Infanzia: scambio di accuse pubbliche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gli assistenti sociali della struttura dove i minori della famiglia nel bosco hanno soggiornato hanno deciso di rispondere alle accuse mosse dalla garante dell’infanzia. Si parla di “gogna”. Nella lettera delle esperte, anche un riferimento alla mancata collaborazione con i genitori Nathan e Catherine, che non hanno mai voluto mediare. Marina Terragni, garante per l’infanzia, risponde alla lettera ritenendo gravi le parole usate e torna ad attaccare la gestione del caso Trevallion.

La lettera degli assistenti sociali

Una lettera da parte del servizio Ecad, il gestore del servizio sociale della struttura che ha gestito la famiglia nel bosco, è stata pubblicata. In questa sono presenti critiche alla garante nazionale dell’infanzia, Marina Terragni. Si legge: “Ci ha messe alla gogna”.

La più colpita sarebbe stata Veruska D’Angelo, l’esperta assegnata al nucleo familiare, attaccata per settimane dalla madre dei tre bambini ospiti della struttura. Questa si è ritrovata attaccata anche dalla garante nazionale dell’infanzia e obbligata a lasciare la struttura sdraiata sul sedile posteriore della propria auto con il viso coperto.

ANSA

L’avvocata Maria Pina Benedetti, per conto di Ecad, scrive la lettera spiegando come la garante nazionale abbia attaccato la reputazione dell’ente con le sue interviste.

I rapporti tra assistenti sociali e Catherine

A gennaio sarebbero iniziati i problemi tra le assistenti sociali e Catherine. La situazione era stata definita critica già nell’ultima ordinanza del tribunale per i minorenni, che prevede il trasferimento dei bambini, ma senza la madre. Infatti la struttura aveva segnalato un problema nel gestire il comportamento della madre.

Questa, secondo quanto si legge, aveva creato un rapporto negativo tra i minori e gli operatori, inizialmente considerato invece proficuo. Dopo l’allontanamento della madre, il rapporto con i bambini è tornato a migliorare. Questo aveva reso non indispensabile lo spostamento in un’altra struttura.

Da qui la critica alla garante per l’infanzia: “ha fatto affermazioni non corrispondenti alla realtà, sia quanto al funzionamento del servizio sociale che alla formazione, competenza e condotta dell’assistente assegnata alla trattazione del nucleo Trevallion”. La lettera si sofferma quindi sulla formazione degli assistenti sociali, considerata un’eccellenza.

La risposta di Marina Terragni

Marina Terragni risponde alla lettera e lo fa con toni duri. Mette per iscritto la propria posizione e sottolinea come l’assistente sociale incaricata del caso si sia resa indisponibile a un confronto. Sarebbe quindi stato necessario rivolgersi ad altri per ottenere il suo contatto e questo viene considerato dalla garante come un comportamento “quantomeno anomalo se non omissivo”.

Inoltre, Terragni ritiene gravemente offensiva l’accusa di aver reso pubbliche affermazioni non corrispondenti alla realtà, come l’insufficiente formazione delle assistenti sociali, tema non dichiarato da lei, ma da tempo sul tavolo della garante su sollecitazione dello stesso Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali.

Quindi, conferma il suo punto di vista critico su come è stato trattato il caso della famiglia nel bosco. Rivendica il suo intervento che rientra nella tutela dei diritti e dell’interesse dei minori. E poi aggiunge che “resta l’amarezza di constatare un atteggiamento non disponibile a qualsivoglia riflessione autocritica”.