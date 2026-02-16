Famiglia nel bosco, scontro tra la mamma Catherine e la struttura per i "bimbi chiusi a chiave" di notte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua a tenere banco il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco“. Dal 20 novembre scorso Catherine Birmingham e i suoi tre figli minori vivono in due aree separate nella casa famiglia di Vasto. La donna sostiene di vedere i suoi bimbi solamente durante i pasti. Una versione che ha trovato la netta smentita da parte della struttura di accoglienza che ha parlato di una rappresentazione non veritiera della realtà.

Famiglia nel bosco, Catherine Birmigham: “Non posso proteggere i miei figli”

Sarebbe una porta chiusa a chiave a segnare il confine tra Catherine e i suoi tre bambini. “La cosa che mi preoccupa di più è la paura che i bambini stanno provando. Io non posso proteggerli, soprattutto la notte”, ha dichiarato parlando con i cronisti.

La madre dice di essere sempre separata dai figli a eccezione dei pasti. Una versione che, però, è totalmente differente da quella fornita dalla casa famiglia di Vasto.

La casa famiglia di Vasto: “La madre può raggiungere i figli quando vuole”

La casa famiglia di Vasto ha replicato, parlando di una rappresentazione non veritiera della realtà.

“La madre non ha mai trovato la porta chiusa dal lato a lei accessibile perché la porta è sempre apribile con la maniglia antipanico“, si legge nella nota diramata dalla struttura.

E ancora: “Non le è mai stato impedito dal personale di raggiungere i figli in qualsiasi momento, anche nelle ore notturne. È accaduto in diverse sere infatti (e sta accadendo ancora spesso) che la madre sia scesa dai figli e sia rimasta a dormire con loro, o li abbia portati nel suo appartamento, posto al secondo piano”.

“La porta in questione – continua la nota – è dotata di maniglione antipanico, che consente sempre l’apertura dall’interno della scala, che nessuno può chiudere. Non si tratta della porta delle camere dei minori e non è mai stata utilizzata per “chiudere a chiave i bambini la notte”, come irresponsabilmente riportato da alcune ricostruzioni giornalistiche”.

È stato aggiunto che la porta è stata chiusa in un’occasione “a tutela dell’incolumità fisica dei tre bambini” che “eludendo la supervisione educativa, avevano iniziato a salire ai piani superiori, dove sono presenti scale, finestre, terrazze e locali non destinati ai minori, per recarsi dalla madre al secondo piano”.

Le dichiarazioni della presunta ex dipendente e la replica della struttura

Sempre nel medesimo comunicato, la casa famiglia di Vasto ha anche smentito le recenti dichiarazioni di una presunta ex dipendente che, in un’intervista rilasciata in tv, aveva detto che Catherine veniva “tenuta al 41 bis”.

“La signora – hanno scritto dalla casa famiglia – non è un’ex operatrice della Casa Accoglienza recentemente andata in pensione come lasciato intendere nel servizio televisivo. L’ultimo rapporto contrattuale risale al 2013. Da allora la signora non ha più avuto alcun rapporto con la casa accoglienza, né come lavoratrice né come visitatrice”.