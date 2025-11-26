Famiglia nel bosco, secondo il Garante per l'infanzia i figli "stanno bene e sono sereni"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Garante regionale per l’infanzia Alessandra De Febis, in un incontro con il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, ha fatto il punto sul caso della ‘famiglia del bosco‘ di Palmoli. De Febis ha fatto sapere che i tre figli minorenni della coppia anglo-australiana formata da Nathan e Catherine stanno bene e sono in buone condizioni di salute.

Famiglia nel bosco, il Garante per l’Infanzia: “I figli sono in buone condizioni”

“I piccoli stanno bene, sono sereni e in buone condizioni di salute e, nonostante si trovino in una situazione per loro completamente nuova, affrontano questo passaggio con equilibrio”, ha riferito Alessandra De Febis.

La Garante, in questi giorni, ha incontrato più volte i minori nella casa famiglia e ha assicurato di averli “trovati insieme alla madre in un clima di tranquillità, senza segnali di criticità emotive o relazionali”.

ANSA La casa nel bosco a Palmoli dove vivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham

Il governatore Marco Marsilio: “Spero che i bimbi tornino a casa”

“Continuo a coltivare la speranza che i bambini possano presto tornare a casa – ha commentato il presidente Marsilio -, nel rispetto delle valutazioni delle autorità competenti e del superiore interesse dei minori”.

“Mi auguro – ha aggiunto il governatore – che tutte le parti coinvolte possano dialogare costruttivamente, nella ricerca di una soluzione che possa garantire il rispetto di una scelta di vita così affascinante e particolare, garantendo allo stesso tempo una crescita sana ed equilibrata dei bambini”.

“Sapere che, in questa fase delicata, sono seguiti con attenzione e in un contesto che garantisce protezione, rappresenta per tutti noi un elemento di conforto e una responsabilità che continuiamo a seguire con la massima serietà”, ha concluso Marsilio.

Giovedì scorso, i tre figli di Nathan e Catherine sono stati allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una casa protetta.

La decisione è stata presa dopo una serie di accertamenti dei carabinieri e di relazioni dei servizi sociali. Mesi di ispezioni che hanno portato al provvedimento.

L’attacco ai giudici e l’opinione pubblica spaccata

La vicenda sta spaccando l’opinione pubblica: da un lato chi ritiene che i bimbi debbano integrarsi e non vivere isolati nel bosco, dall’altro chi afferma che se i piccoli stanno bene non ci dovrebbe essere alcun problema nel far loro condurre una vita a contatto con la natura.

Il caso è diventato ‘caldo’ anche a livello politico. Carlo Nordio non ha escluso di “esercitare i poteri” che la legge conferisce alla sua carica di ministro della Giustizia.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato duramente i giudici che hanno deciso di trasferire i bambini in una casa protetta. Anche la premier Meloni sta seguendo attentamente gli sviluppi della storia.