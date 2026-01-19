Famiglia nel bosco, sedute videoregistrate per la perizia psichiatrica sui genitori: coinvolti due interpreti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 23 gennaio è in programma la perizia psichiatrica della consulente tecnica d’ufficio nell’ambito del procedimento giudiziario che coinvolge la famiglia nel bosco, Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli, di sei e otto anni. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha affidato l’incarico alla psichiatra Simona Ceccoli, nominata consulente tecnico d’ufficio, con il compito di svolgere una valutazione psicologica approfondita dell’intero nucleo familiare. È prevista anche la presenza di due interpreti: un mediatore linguistico e un secondo interprete indicato dai legali della famiglia.

Famiglia nel bosco, come svolge la perizia psichiatrica

Come riporta Il Messaggero, le sedute videoregistrate per la perizia psichiatrica serviranno a fornire al giudice elementi utili per le decisioni relative alla responsabilità genitoriale e al futuro dei minori.

Il primo colloquio è fissato all’Aquila, presso lo studio della consulente, e vedrà la partecipazione congiunta dei due genitori.

Considerata la provenienza anglo-australiana della coppia, sarebbe stata prevista la presenza di due interpreti: un mediatore linguistico nominato dalla magistratura e un secondo interprete indicato dai legali della famiglia, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella.

La doppia assistenza linguistica sarebbe stata predisposta per assicurare la massima chiarezza comunicativa durante le valutazioni.

Dopo l’incontro iniziale, i colloqui proseguiranno con cadenza quasi settimanale e si svolgeranno in forma individuale per ciascun genitore.

Questa fase consentirà alla consulente di approfondire i profili personali e relazionali dei due adulti, in un contesto riservato e strutturato.

I colloqui videoregistrati

Conclusi i colloqui con i genitori, la perizia entrerà nella fase dedicata ai minori.

I tre bambini saranno ascoltati singolarmente nella casa famiglia di Vasto, dove sono ospitati dal 20 novembre scorso insieme alla madre.

Anche in questo caso gli incontri avverranno secondo modalità idonee all’età dei minori e finalizzate a tutelarne il benessere.

L’iter si concluderà con colloqui familiari, pensati per osservare le interazioni tra genitori e figli.

Tutte le sessioni saranno videoregistrate.

La relazione conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio dovrebbero essere depositate entro 120 giorni dall’avvio delle operazioni.

Cosa dovrà valutare la psichiatra

L’incarico conferito alla psichiatra Ceccoli prevederebbe un’indagine approfondita sia sugli adulti sia sui minori.

Per i genitori, la perizia si dovrebbe basare su un’analisi della persona e psico-diagnostica volta a valutare “gli stili relazionali e comportamentali; le capacità e competenze genitoriali, nello specifico la capacità di riconoscimento dei bisogni psicologici (in particolare affettivi ed educativi) del minore; l’attenzione progettuale alle esigenze di crescita del minore per garantire un adeguato sviluppo psichico”.

La consulente dovrebbe inoltre verificare se “i genitori presentino caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale” e, qualora emergano criticità, indicare “se le capacità genitoriali siano recuperabili in tempi congrui rispetto allo sviluppo e alla crescita dei minori, indicando il percorso educativo che i genitori dovranno allo scopo intraprendere”.

Parallelamente dovrebbe essere svolta un’indagine psico-diagnostica sui bambini per “accertare le loro condizioni attuali di vita, l’andamento dello sviluppo cognitivo e psico-affettivo, le figure di riferimento riconosciute dagli stessi minori e i modelli di identificazione sviluppati”.

Il presidio di solidarietà a Palmoli

Intanto, prosegue il presidio davanti all’abitazione della famiglia nel bosco.

È presente un camper fisso, dove sette persone si alternano per garantire una presenza continua, descritta come discreta e non violenta.

L’iniziativa nasce come forma di solidarietà nei confronti della famiglia.

Alessandro, uno dei partecipanti al presidio, ha spiegato, nella puntata di Storie Italiane del 19 gennaio, che si tratta di “un presidio aperto e apolitico, non c’è un’associazione dietro, quindi chiunque vuole venire a portare la propria testimonianza è libero di farlo”.

Secondo l’attivista, ognuno porta le proprie istanze “nell’interesse dei figli della famiglia del bosco, ma anche dei nostri figli, dei figli di questo paese, che sono il presente e il futuro di questa società”.