Famiglia nel bosco, si aspetta la sentenza sul ricongiungimento: attesa interminabile per Nathan e Catherine

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Il tribunale dell’Aquila sta ancora esaminando le perizie e le informazioni raccolte dalla difesa e dalla procura dei minori per capire se concedere il ricongiungimento familiare tra Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli. La decisione sarebbe dovuta arrivare giovedì 23 luglio ma non è emerso nulla. In ogni caso la camera di consiglio non si dovrebbe prolungare oltre la fine del mese. Entro luglio, quindi, si saprà se e quando i due genitori della cosiddetta famiglia nel bosco potranno tornare a vivere insieme ai figli.

La sentenza sulla famiglia nel bosco è in ritardo

Alla fine della scorsa settimana era attesa la sentenza del tribunale dei minori dell’Aquila sulla cosiddetta famiglia nel bosco e sul possibile ricongiungimento dei genitori ai figli.

Da novembre scorso i bambini erano stati tolti a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per le condizioni in cui vivevano, per la mancanza di socializzazione e per problemi nella gestione dei vaccini.

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La situazione ora è cambiata e i giudici devono decidere se l’impegno dei genitori per dare ai bambini un ambiente sano in cui vivere è sufficiente o se i tre bimbi dovranno rimanere ancora in casa famiglia.

Le perizie contrapposte

La decisione sta richiedendo diverso tempo perché i giudici devono analizzare le perizie sulle capacità genitoriali di Birmingham e Trevallion, che però non sono concordi.

La perizia del tribunale non ha infatti riscontrato giustificazioni per il ricongiungimento immediato dei bambini con i genitori. Non propone una separazione definitiva, ma sostiene che sia i genitori sia i bambini debbano fare un percorso prima che questo sia possibile.

La perizia di parte, invece, contesta il metodo utilizzato dal perito del tribunale e non ritiene che sia giustificabile mantenere la famiglia separata.

L’interesse dei bambini

La criminologa Anna Maria Giannini ha commentato il caso durante la trasmissione Rai UnoMattina:

Per questi bambini ogni minuto è un’eternità perché loro aspettano di tornare dalla mamma e dal papà, alla loro vita. È una situazione complessa quella che i giudici stanno affrontando, perché le consulenze non sono in accordo. Forse ti può interessare Famiglia nel bosco, i lavori della nuova a casa di Nathan e Catherine a Palmoli partiranno a settembre Novità per la famiglia nel bosco: ok alla nuova casa a Palmoli. Nathan e Catherine pronti ai lavori mentre attendono il ritorno dei figli

Giannini ha poi concluso: “Ci auguriamo che anche se qualche piccola criticità dovesse emergere la si possa risolvere riportando i bambini dai loro genitori, magari facendo un monitoraggio e sostenendoli. Ma tenerli ancora nella casa famiglia sarebbe terribile per loro“.