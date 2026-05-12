Famiglia nel bosco, Simone Pillon è il nuovo avvocato: cos'ha detto in questi mesi l'ex senatore della Lega

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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” hanno scelto l’ex senatore della Lega Simone Pillon come loro avvocato. La notizia è arrivata poche ore dopo la rinuncia all’incarico da parte dei precedenti legali della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, motivata con l’impossibilità di trovare una linea comune di difesa.

Pillon è il nuovo avvocato della famiglia nel bosco

La famiglia nel bosco ha scelto come nuovo avvocato Simone Pillon, ex senatore della Lega. Poche ore prima della notizia i due precedenti avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avevano rinunciato al loro incarico.

Pillon è un avvocato specializzato in diritto familiare. È stato tra i sostenitori del Family Day, la manifestazione annuale nata nel 2007 per limitare l’espansione dei diritti delle coppie omosessuali in Italia.

ANSA

Pillon è il quarto avvocato a cui Trevallion e Birmingham hanno deciso di affidare l’incarico di difenderli nei procedimenti per l’affidamento dei loro tre figli.

Oltre ai due che hanno appena rinunciato alla difesa della coppia, infatti, già un altro legale, Giovanni Angelucci, si era allontanato dai due segnalando una differenza incolmabile di vedute.

I commenti di Pillon sul caso della famiglia nel bosco

Negli ultimi mesi, Pillon si è più volte espresso, principalmente sui social, sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco.

I primi post risalgono a novembre del 2025, quando il caso iniziò ad avere grande attenzione mediatica. Pillon sosteneva che se Trevallion e Birmingham “fossero stati una coppia gay sarebbero stati celebrati come esempio da seguire” e chiedeva l’immediato ritorno a casa dei figli della coppia.

Nel febbraio di quest’anno, invece, l’avvocato aveva paragonato il caso della famiglia nel bosco alla sentenza con cui una donna era stata riconosciuta come “madre intenzionale” delle figlie biologiche della compagna, dopo che entrambe le donne erano morte.

A marzo aveva poi commentato la volontà della coppia di tornare in Australia, aveva accusato le autorità di non aver ascoltato i due genitori, aveva commentato l’allontanamento di Birmingham dai figli e infine l’8 marzo, si era chiesto se “qualche femminista” avesse fatto gli auguri alla donna.

La questione della perizia psicologica

Il primo problema che Pillon dovrà affrontare sarà quello della sentenza che dovrà sancire o meno il ricongiungimento dei due genitori con i figli.

Sulla decisione dei giudici potrebbe pesare molto la perizia psicologica depositata al tribunale dell’Aquila, che ha messo in dubbio le capacità genitoriali di Trevallion e Birmingham.

Pillon aveva commentato, lo scorso aprile, anche questa perizia, scrivendo: “Obbiettivo dichiarato della sinistra è indebolire gli uomini per assoggettarli alle donne, ma poi tolgono i figli ai genitori quando il marito è succube della moglie”.