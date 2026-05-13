Famiglia nel bosco, Simone Pillon rivela perché Nathan e Catherine hanno cambiato avvocati

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Dopo il fiume di notizie sul cambio di avvocato della famiglia nel bosco, il nuovo difensore, l’ex senatore della Lega Simone Pillon, ha spiegato all’Ansa che gli ormai ex legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno rinunciato al mandato “non già per diversità di vedute”, bensì dopo che i coniugi hanno “chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo“.

La spiegazione di Simone Pillon

Dal 12 maggio Simone Pillon è il nuovo avvocato della famiglia nel bosco. In una nota inviata all’Ansa l’ex senatore leghista ha inteso chiarire ciò che è stato riportato dalle notizie pubblicate tra martedì e mercoledì sulla nuova difesa scelta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Pillon ha spiegato che i precedenti avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno rinunciato al loro mandato “non già per diversità di vedute”.

ANSA

Piuttosto, i coniugi Birmingham-Trevallion si sono visti rimettere il mandato “dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo“.

In questo momento, quindi, Pillon è già al lavoro sulle carte che “meritano adeguato approfondimento”.

Il parere dell’ex avvocata della famiglia nel bosco

Eppure il giorno 12 maggio, appresa la notizia della rinuncia al mandato, il Corriere della Sera ha raggiunto Danila Solinas al telefono per un commento.

L’avvocata ha specificato che la scelta, di concerto con quella del collega Femminella, sarebbe “maturata a seguito di divergenze sulla linea difensiva divenute insostenibili“. “Ognuno va per la sua strada”, ha aggiunto Solinas.

Catherine e Nathan sono “persone perbene e di gran cuore”

Nella stessa nota inviata all’Ansa Simone Pillon ha spiegato che “nessuno qui è ingestibile” e ha aggiunto che Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono “persone perbene e di gran cuore” e che sono “preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze”.

Nel frattempo, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati dei coniugi contro l’ordinanza del 6 marzo che aveva disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura di Vasto in cui sono ospiti i tre figli della coppia. La decisione è arrivata dopo l’istanza della Corte d’Appello ai giudici dell’Aquila, che aveva considerato “improcedibile” la richiesta.