Famiglia nel bosco, Simone Pillon si sbilancia sul ricongiungimento tra genitori e figli: "Possiamo sperare"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ottimismo sul ricongiungimento a breve della famiglia nel bosco. A ostentarlo è Simone Pillon, avvocato della famiglia, intervenuto in una trasmissione televisiva proprio nelle ore in cui è attesa la decisione del Tribunale. L’avvocato si è detto fiducioso perché negli ultimi mesi sono stati fatti progressi importanti. Inoltre, è stato anche dato il via libera alla costruzione della nuova casa nel rispetto dei criteri di abitabilità stabiliti dalla legislazione in materia.

Famiglia nel bosco, le parole dell’avvocato Simone Pillon

“Sono stati fatti molti passi in avanti da parte della famiglia, che ha accettato di trasferire la residenza e da due mesi segue un percorso di educazione alla genitorialità. Ora aspettiamo il passo decisivo delle istituzioni per il ritorno a casa dei tre bambini”.

Sono le parole dell’avvocato di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, Simone Pillon, intervenuto questa mattina a Morning News, la trasmissione condotta da Dario Maltese su Canale 5.

ANSA

Pillon: “Resto convinto che la famiglia nel bosco non andava separata”

Come suggerito dallo stesso conduttore, una decisione positiva per il ricongiungimento potrebbe arrivare proprio nel giorno del compleanno della figlia più grande della famiglia nel bosco.

“Speriamo che accada – ha commentato Simone Pillon – nei prossimi giorni arriverà una decisione e sono ottimista”. Sollecitato dagli altri ospiti presenti in studio, l’avvocato Pillon ha detto la sua su quanto accaduto: “Io resto persuaso che in questa vicenda andavano scelte strade differenti, non bisognava togliere i figli alla famiglia perché non c’erano maltrattamenti”.

“Togliere i figli deve essere un provvedimento residuale, la casa famiglia deve essere l’ultima delle opzioni perché ci sono tre bambini che hanno subito un trauma con la separazione chiedono da mesi di tornare a casa”, ha proseguito l’avvocato di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Il nodo dell’educazione scolastica dei bambini

Per quanto riguarda la scuola, Pillon ha sottolineato che anche quest’anno, mentre erano nella casa famiglia, i tre bambini hanno seguito un percorso di home schooling e sono stati promossi.

“La famiglia si è detta aperta, anche se la preferenza rimane per l’educazione domiciliare. Se dovesse essere imposta istruzione a scuola mi spiacerebbe e noi faremo valere i diritti della famiglia”, ha aggiunto Pillon.

Tornando sulla separazione, l’avvocato della famiglia nel bosco ha ribadito che secondo lui togliere i figli ai genitori è “un atto di violenza ingiustificabile”, aggiungendo che “da questa vicenda si potrebbero trarre insegnamenti per cambiare legislazione in materia”.