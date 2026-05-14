Famiglia nel bosco, Simone Pillon vede Nathan e Catherine ma anche tutrice e curatrice: "Incontro cordiale"
L'avvocato della famiglia nel bosco Simone Pillon ha incontrato la coppia, ma anche la tutrice e la curatrice dei figli, definendo gli incontri "cordiali"
Simone Pillon, ex senatore della Lega e da poco avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, ha incontrato per la prima volta i suoi assistiti, insistendo che il suo obiettivo sia evitare l’affidamento o l’adozione dei figli della coppia. Pillon ha incontrato anche la tutrice e la curatrice dei bambini.
- Pillon incontra i genitori della famiglia nel bosco
- L'incontro di Pillon con la curatrice e la tutrice dei bambini
- L'obiettivo di Pillon
Pillon incontra i genitori della famiglia nel bosco
Per la prima volta da quando ha assunto il ruolo di avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon ha incontrato i suoi assistiti, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.
L’avvocato li ha definiti: “persone squisite che, pur provate dalla sofferenza della separazione dai loro amati figli, mantengono grande dignità e lucidità”.
Pillon ha poi aggiunto: “Mi hanno confermato che la madre oggi ha incontrato i figli. Mi hanno ribadito la disponibilità a documentare tutto quanto richiesto dalle autorità nell’interesse dei minori”.
L’incontro di Pillon con la curatrice e la tutrice dei bambini
Il legale della famiglia nel bosco ha incontrato, nella giornata di oggi 14 maggio, anche la tutrice e la curatrice che si occupano dei tre figli della coppia nella casa famiglia di Vasto.
Pillon ha definito l’incontro “cordiale e fruttuoso”, ma non è entrato in nessun dettaglio riguardo ai temi trattati.
Le affermazioni dell’avvocato vanno comunque nella direzione di diminuire le tensioni che si sono create nelle ultime settimane tra la famiglia e gli assistenti sociali.
L’obiettivo di Pillon
Il nuovo avvocato della famiglia nel bosco ha subito chiarito che il suo obiettivo principale è quello di evitare sia l’adozione, sia l’affido familiare dei bambini.
“Manifesto l’impegno come nuovo difensore a instaurare un clima collaborativo con tutti, a condizione che ciò avvenga con lealtà, correttezza e trasparenza da parte di tutti” ha spiegato Pillon.
Il lgale ha poi anche chiesto ai media ridurre la copertura del caso: “Mi permetto di chiedere ora una attenuazione della copertura mediatica nell’interesse del buon esito della vicenda”.